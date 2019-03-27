顧立雄建議金融業少發現金股利　小股東打電話到金管會抗議

▲ 金管會主委顧立雄 。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

從去年第4季開始市場波動劇烈，壽險業影響劇烈。金管會主委顧立雄日前公開呼籲金融業，要多提準備金「不要把錢都發完，在發(現金股利)之前要想清楚。」暗示金融業少發現金股利，小股東看到報導後，紛紛打電話到金管會抗議。

去年第4季開始股、債、匯三殺，壽險業面臨經營壓力，壽險公司都出現大幅未實現損失，導致盈餘無法上繳給母金控，影響今年金控配息。顧立雄日前表示，他在意壽險業的穩健經營重於股價，壽險業因應將上路的IFRS17，本身就已經有點吃力，加上現在壽險海外比重過高，面對市場劇烈波動，必須要厚實準備金，「不要把錢都發完，在發之前要想清楚。」

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銀行、金控雖沒有IFRS17的問題，股利發放主要是盈餘，顧立雄說，金管會的基本要求是盈餘要提撥3成做盈餘公積，但國際市場波動大，多發現金股利後，再用次順位債增資，發次順位債、特別股都沒有用發普通股來得紮實，不要多發現金股利，增加普通股才能真正因應危機的能力。

沒想到這一番話，讓許多小股東打電話到金管會抗議。顧立雄今天(27日)出席立法院財委會前受訪，無奈表示：「現在一直有人來抗議，壽險主要因為去年第4季的問題，現在有未實現損失...我不要再講了！講得好像是因為我(不讓金融業發現金股利)，我是站在穩健經營的角度來看。」

其實媒體報導出來後，在PTT版上也引起投資人熱議，有些網友贊成顧立雄留言「顧講得有道理啊」、「就資本適足率的角度來說是沒錯，但投資人可能不買單」、「銀行業的現金水位確實很重要」。但也有許多小股東哀號「意思是要大家玩短嗎」、「股票越來越多，股價越來越低」、「有錢先發了再說」、「存金融股的風險就是政策影響太大」、「把現金股利全換成股票股利也可以」。