郭董LINE＠一天突破5萬人　首發影片宣誓要打假新聞

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鴻海（2317）董事長郭台銘「霸氣總裁郭董Line@帳號」啟用，今天（27日）首發影片，以「計利當計天下利」為題，並在影片中提到因為過去假新聞太多，所以開設LINE＠，希望可以即時提供大家有關富士康和郭台銘的正確資訊。

▲鴻海董事長郭台銘。（圖／記者林敬旻攝）

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郭台銘Line@帳號3月26日首發，第一天先向好友道午安，同時先談「格局」，郭董表示，阿里山上的神木之所以大，四千年前當種子掉到泥土裡時就決定了。因為它長在空曠的地方，不是在西門町，它要耐得住風寒和寂寞。

郭董強調，神木之所以成為神木， 是在那時候就決定了的。絕不是四千年後才知道。所以「格局」是決定在一開始你的心理怎麼想。最後寫道，如果你正在做對的事卻很寂寞，郭台銘請你擇善固執

▲郭董LINE＠首發圖文「阿里山神木」。（圖／翻攝郭台銘LINE＠）

短短一天的時間，郭台銘Line@帳號已經累計超過5萬粉絲加入，比起臉書不到2個月時間，即將累積滿10萬人更加快速，甚至從臉書開張第一天起，就有不少網友在臉書留言拱郭董選總統，由此可見郭董的高人氣。

接著郭台銘今天一早就發布影片，以「計利當計天下利」為題，並在深圳龍華總部的辦公會議室表示，希望透過新開的LINE@跟各位朋友分享活動跟資訊，因為過去媒體的假新聞、不正確的報導太多，因此未來要在LINE＠中即時提供富士康和郭台銘的正確資訊，還有對社會和經濟有幫助的新聞。

最後郭董強調，自己把「計利當計天下利」這句話放在辦公室裡，未來在LINE@要分享的都是和社會進步及對經濟成長有益之事，最重要是的還要打假新聞。

▲郭董LINE＠首發影片宣誓要打假新聞。（圖／翻攝郭台銘LINE＠）