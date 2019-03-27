電子、金融股雙雙休兵　台股早盤指數狹幅震盪



▲股市示意圖。（圖／記者呂佳賢攝）

記者劉姵呈／台北報導

儘管美國公債殖利率在連跌多日後止穩，激勵美股收高，但亞股今（27）日漲跌互見，日韓股早盤全面走弱，台股逢高調節壓力大難獨強，集中市場加權指數開盤下跌16.52點，以10542.68點開出，在股王大立光與台積電走疲下，大盤指數狹幅震盪，電子、金融族群早盤表現積弱，跌幅最多逾20點。

因有重大訊息待公布，中華映管（​2475）、大同（2371）普通股、以大同為標的之認購（售）權證及大同期貨及選擇權自今日起暫停交易。華映去年爆發財務危機，為求翻身華映去年底向法院聲請重整，目前法院還在審理中，華映淨值去年底轉負，勢將拖累母公司大同，加上大同仍未公布去年財報，今天兩家公司雙雙停止交易，引發市場諸多揣測。

市場推測有三個可能的原因，一是華映去年底淨值轉負，大同須認列鉅額虧損；二是華映聲請重整案遭法院否決，大同須負連帶保證之責；三是華映找到新金援，大同對華映持股因此大降。

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▲股市示意圖。（圖／路透社）

金控雙雄富邦金（2881）與國泰金（2881）旗下壽險子公司，去年因全球股市拉回，導致壽險帳上金融資產未實現虧損嚴重，依規定無法上繳獲利給金控母公司，國壽與中壽今年更確定不發股息。

緯穎（6669）今日以每股248元掛牌上市。緯穎成立至今7年時間，營收及獲利呈現三級跳，107年全年度營收為1811億元，稅後淨利達55.78億元，EPS達38元，皆再創歷史新高，營運實績十分亮眼。緯穎今日開盤勁揚近五成，股價最高來到373元，正式開啟蜜月行情。

由於美國公債殖利率穩定在15個月低點之上，在金融股止血反彈帶領下，美股週二四大指數收高。道瓊工業指數上揚140.9點或0.55%，以25657.73點作收。標準普爾指數上揚20.1點或0.72%，收在2818.46點。科技股那斯達克指數上揚53.98點或0.71%，收7691.52點。費城半導體指數上漲14.00 點、漲幅1.01%。

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