　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

台指期開跌18點陷入10500點保衛戰　電子、金融期指變臉

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲財經、股市、號子、漲跌、看盤、菜籃族▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美債殖利率倒掛出現回穩跡象，提振投資人部分信心，美股4大指數全數收紅，亞股則漲跌互見，台指期今（27）日小跌開出，電子期指、金融期指同步走弱，指數一早下挫逾10點，陷入10500點關卡保衛戰，截至8點46分在10500點附近震盪。

市場觀望美債殖利率走勢，全球經濟放緩疑慮尚未解除，美股4大指數漲幅受限，其中道瓊工業指數終場上漲140.9點，漲幅0.55%，收25657.73點；標準普爾500指數也漲20.1點，漲幅0.72%，報2818.46點；那斯達克指數收高53.98點，漲幅0.71%，以7691.52點作收；費城半導體指數尾盤收高14點，漲幅1.01%，收1396.75點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨周二止跌回升，台股在蘋概三雄穩盤下，以及智慧城市展帶動網通族群走揚，終場上漲79.72點，以10559.2點作收，成交量1028.25元，三大法人合計賣超18.72億元，其中自營商賣超16.44億元，投信賣超2.79億元，外資及陸資買超0.51億元。

台指期昨天跌深反彈，開盤不久後隨即站回10500點關卡，盤中一路橫盤整理，尾盤上漲85點，收在10522點，與現貨相較，逆價差37.2點，成交量8萬7186口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2104口至2萬5793口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1381口至5萬8799口。

ET快訊
五熊就醫被告知「是血癌徵兆」！崩潰大哭：很多事情不重要了
韓漫《女神降臨》作者現身！「大眼V臉ㄦ字身材」缪斯級美貌

關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

郭董LINE＠一天突破5萬人　首發影片宣誓要打假新聞

台商回家之路進一步！海外資金回台專法　下周報行政院

電子、金融股雙雙休兵　台股早盤指數狹幅震盪

台指期開跌18點陷入10500點保衛戰　電子、金融期指變臉

贍養費曝光！新光公主放手板橋林家大公子　當媽願望心碎

麥當勞收購以色列新創公司　為顧客創造「客製化體驗」

神祕總裁失智爆家變！民視、味王大股東　千億家產遭北市社會局監管

英業達去年營收再創新高　擬配息1.5元、配息率8成

經寶精密擬配發2.6元現金股利　殖利率4.93%

大樂透「1億元頭獎」台南安南開出　老顧客養特定號碼獨得！

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

3分鐘帶你逛完沖繩12必訪景點　萬座毛拍IG美照～瀨長島吃美食

王嘉爾頻被打臉委屈「我臉好腫」　蕭敬騰秒安慰：你怎麼樣都帥

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

「我最討厭跟我說對不起的人」　 賈靜雯《與惡》飆戲霸氣外露！

安妮錄《玩很大》崩潰痛哭！　 癱軟坐地全身顫抖...網：太敬業

郭董LINE＠一天突破5萬人　首發影片宣誓要打假新聞

台商回家之路進一步！海外資金回台專法　下周報行政院

電子、金融股雙雙休兵　台股早盤指數狹幅震盪

台指期開跌18點陷入10500點保衛戰　電子、金融期指變臉

贍養費曝光！新光公主放手板橋林家大公子　當媽願望心碎

麥當勞收購以色列新創公司　為顧客創造「客製化體驗」

神祕總裁失智爆家變！民視、味王大股東　千億家產遭北市社會局監管

英業達去年營收再創新高　擬配息1.5元、配息率8成

經寶精密擬配發2.6元現金股利　殖利率4.93%

大樂透「1億元頭獎」台南安南開出　老顧客養特定號碼獨得！

1歲女兒臉頰被抓瘀青！媽查看監視器…嚇見白色人影「飄向嬰兒床」

國民主播兒子慘死、老婆失蹤！《圈套》直追英美的推理力作

郭董LINE＠一天突破5萬人　首發影片宣誓要打假新聞

粉絲要求「鼻子碰下巴」…頌樂為難照作　公司霸氣除名：以後甭來了！

羅宏正揭退SpeXial內幕！　曝「為了這件事」差點退演藝圈

台商回家之路進一步！海外資金回台專法　下周報行政院

生完「私處爆開流膿」打抗生素救命！　婆婆暴怒不准…媳婦哭了「變態家規害的」

「美的好朋友」柳林瑋涉性侵…SOP「散步抱抱來看貓」　 受害女：華麗優雅的誘騙

蔡正元諷蔡賴邁「一群猴子」　圍攻韓國瑜不提台灣是主權國家

女嬰被扔人行道／她失溫在紙箱裡顫抖…網：抓出父母毒打一頓

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

財經熱門新聞

換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」

大樂透頭獎落台南　1億元1注獨..

千億總裁失智　爆家變爭產

台企銀股利發放　18年最佳

「10億賭約」到期揭曉　小米豪..

豪門怨偶離！　吳欣盈放手

一銀推外幣換匯優惠　日圓超省

日本「老牌」下台一鞠躬！先鋒P..

百萬人未繳！國保10年大限錯過..

華南金股利1.24元　殖利率3..

英業達去年每股賺1.81元　配..

郵局不能領200元了！中獎發票..

轉帳500元以下每天一次免手續..

聯發科車用晶片平台　上半年上市

更多熱門

相關新聞

美股道瓊漲140點　歐股也反彈收高

美國公債殖利率穩定在15個月低點之上，金融股止血反彈，美股26日收高，道瓊工業指數漲140.90點或0.55%，以25657.73點作收。另外，歐洲股市也隨著全球股市反彈收高。

加強貿易往來！香港與澳洲簽2大協定

蘋概三雄領電子股走揚　台股終場上漲近80點收10,559.2點

「騙扁小子」病危？　開庭前進加護病房

電子股回神大反攻　台股早盤漲逾65點收復10,500關卡

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 米砂 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 波音737 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 S.H.E 大金空調 王令麟 東森自然美 蔡依林 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗

熱門新聞

韓漫作者現身「大眼V臉ㄦ字腰」全網瘋了！

快訊／孟耿如23歲親弟輕生逝世！

長輩狂催生　林靜儀怒：再投國民黨就不生小孩

下海讓弟念醫　姊投靠被嫌髒自殺亡

國民黨徵召選總統！韓國瑜回應了

快訊／路邊紙箱突亂動！中和女嬰凌晨遭棄

孟耿如弟弟去世前「最後訊息」曝光！

夏語心泳裝「高衩深V」全場瘋了

受虐汪走不出陰影　飼料必留一半

快訊／中壢男汽旅舉槍自戕身亡

孟耿如弟驟逝　莫允雯：她很不好

檢舉達人月薪10萬！遭女友嫌丟臉

黃小柔看完藍心湄影片噴淚

快訊／張懸懷孕了！

拍肩膀3下召喚萌獸　70萬人跪了

更多

最夯影音

更多

不再失約！國中小情侶牽手15年 男友履約娶回家婚禮閃瞎眾人❤

總理面前摔椅子、丟帽暴衝？！　日防大畢業生超狂退場：解脫啦

有想過和李沛旭分手嗎？　蔡淑臻尷尬回：各種可能性都有

陳喬恩主動親羅志祥：好激情！　學唱《精舞門》糗變《小毛驢》

婦陷騙錢老梗！假姪子求匯20萬 細心警秒拆穿溫柔提點防詐3步驟

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面