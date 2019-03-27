台指期開跌18點陷入10500點保衛戰　電子、金融期指變臉

▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者紀佳妘／台北報導

美債殖利率倒掛出現回穩跡象，提振投資人部分信心，美股4大指數全數收紅，亞股則漲跌互見，台指期今（27）日小跌開出，電子期指、金融期指同步走弱，指數一早下挫逾10點，陷入10500點關卡保衛戰，截至8點46分在10500點附近震盪。

市場觀望美債殖利率走勢，全球經濟放緩疑慮尚未解除，美股4大指數漲幅受限，其中道瓊工業指數終場上漲140.9點，漲幅0.55%，收25657.73點；標準普爾500指數也漲20.1點，漲幅0.72%，報2818.46點；那斯達克指數收高53.98點，漲幅0.71%，以7691.52點作收；費城半導體指數尾盤收高14點，漲幅1.01%，收1396.75點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨周二止跌回升，台股在蘋概三雄穩盤下，以及智慧城市展帶動網通族群走揚，終場上漲79.72點，以10559.2點作收，成交量1028.25元，三大法人合計賣超18.72億元，其中自營商賣超16.44億元，投信賣超2.79億元，外資及陸資買超0.51億元。

台指期昨天跌深反彈，開盤不久後隨即站回10500點關卡，盤中一路橫盤整理，尾盤上漲85點，收在10522點，與現貨相較，逆價差37.2點，成交量8萬7186口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加2104口至2萬5793口，其中外資多單加碼超過空單加碼，淨多單增加1381口至5萬8799口。