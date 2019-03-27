全宇生技去年EPS4.76元　配發現金股利2.4元

▲全宇生技董事長彭士豪。（圖／記者黃克翔攝）

記者姚惠茹／台北報導

全宇生技（4148）公布去年合併營收新台幣26.88億元，稅後淨利3.05億元，每股盈餘4.76元，同時董事會通過2018年度盈餘分配案，決議配發現金股利2.4元，配息率50%，以昨天（26日）收盤價57.3元計算，現金殖利率達4.2%。

全宇生技公布2018年全年合併營收新台幣26.88億元，年增達18.73%，稅後淨利3.05億元，每股盈餘4.76元，主要是去年前三季受惠新增國家級大型客戶，大幅挹注全宇出貨量增長，帶動營收規模提升，不過第4季開始受到施肥淡季及國際油棕價格下跌，影響客戶對微生物複合肥的採購意願。

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全宇董事會通過2018年度盈餘分配案，為回饋股東，將配發現金股利2.4元，配息率50%，以昨天（26日）收盤價57.3元計算，現金殖利率達4.2%。

同時董事會因應新增的公司法130A項期中盈餘分配或虧損撥補，修訂公司章程中股利政策，規劃未來全宇將在每半會計年度終了後辦理盈餘分派或虧損撥補，此案將送由股東會核准，修訂後將可讓著重現金殖利率的投資人資金持續留駐在公司。

▲全宇生技董事長彭士豪。（圖／記者黃克翔攝）

展望2019年，全宇保持審慎樂觀的態度，並表示目前國際油棕價格已回穩，後續發展密切觀察中，策略方面，積極開拓印尼油棕新市場，以及利用核心微生物技術所開發的微生物複合肥料，應用於高經濟價值作物如橡膠、木瓜與榴槤等，積極切入高經濟價值作物市場。

全宇強調，循環經濟的兩大布局將逐漸貢獻，做為全宇短、中期的成長動能，其中2017年與主要客戶合資成立兩家公司，協助在其煉油廠周邊設立專業處理廠，直接循環再處理榨油過程剩餘有機物，除有效撙節運費等費用，並針對不同需求投入不同微生物，做客製化處理，製成預防植物病蟲害及靈芝病的微生物專業複合肥。

全宇進一步指出，近期將再推出能夠改善土壤的酸鹼值複合肥，不僅能有效保護環境，更能提升植物對肥料的吸收能力，同時擁有低單價高毛利特性，將有助於維持整體獲利，強調綠色循環經濟是全宇未來的營運重點之一。