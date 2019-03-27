贍養費曝光！新光公主放手板橋林家大公子　當媽願望心碎

圖、文／鏡週刊 板橋林家和新光吳家準接班人林知延、吳欣盈的婚姻今年3月走到盡頭，這對「王子和公主」的婚姻終究畫下句點。根據了解，堅持為胚胎奮戰的吳欣盈，難敵現實和司法殘酷，最後選擇放下，讓兩人自由。

板橋林家長公子林知延和新光吳家長公主吳欣盈鬧了5年的婚變，終於在今年3月畫下句點。本刊調查，今年元月9日，2人離婚官司在高院二審判決離婚，吳欣盈在離婚官司可上訴期限20天內，選擇放棄上訴，雙方也在3月初收到離婚判決確定證明書，兩人正式勞燕分飛。

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▲新光吳家長公主吳欣盈選擇放下和林知延的婚姻，展開新生活。（圖／鏡週刊提供）

這樁華南金、新光金兩大家族「王子與公主」的聯姻，在2013年變調，林知延提出離婚訴訟，雙方纏訟5年，前年5月，地院一審判決2人維持婚姻關係，但今年初二審逆轉改判離。

吳欣盈第一時間知道後，表態將提上訴，還在臉書上說，「我勇敢的堅守著在婚禮的誓言…有個最大的心願，就是希望還在醫院冷凍庫裡的胚胎，能有被孕育完成的一天…冰冷的判決，剝奪了我成為母親的權利，心寒的程度，跟置身在冷凍庫裡的胚胎一樣…待收到判決書，將與律師研議上訴…如果我放棄，胚胎終將被銷毀，為母則強的勇氣，我願意堅持下去。」

不過，吳欣盈卻在可上訴期限的20天內放棄上訴，「Cynthia（吳欣盈）決定放下過去，重新展開新生活。」知情人士向本刊透露，「Tommy（林知延）和Cynthia三月時分別收到法院的離婚判決確定證明書，確認二人離婚事實，現在就等雙方辦完離婚登記，身分證上的配偶欄就是空白。」

社交圈同時也傳出，吳欣盈真正放棄上訴的原因是外傳林知延拿出50億元換取自由，「Cynthia（吳欣盈）一毛錢都沒拿，什麼50億，連50元都沒有好嗎？」吳欣盈友人氣憤地說。

本刊致電林知延、吳欣盈律師，針對兩人已離婚一事詢問，但至截稿前均無回應。



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