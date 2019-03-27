神祕總裁失智爆家變！民視、味王大股東　千億家產遭北市社會局監管

▲穎川建忠曾任味王公司董事長，目前仍是股東並任名譽董座，但近期傳出資產超過千億元的他，被診斷出中度失智，妻子及5名兒女為了爭奪財產管理權鬧家變。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

國民黨榮譽主席連戰的姻親、青果大王陳查某家族第三代爆爭產風波！陳查某長子穎川建忠，高齡96歲，目前是民視的控股公司民間投資最大民股，也是味王名譽董事長，家族在日本更是《讀賣新聞》股東，事業擴及航空租賃，旗下有連鎖飯店，資產超過千億元，2年多前被診斷出中度失智，妻子及5名兒女為了爭奪財產管理權鬧家變，分裂成2派，雙方在台灣及日本法院展開訴訟大戰。

台北地方法院日前針對穎川建忠在台資產應交由誰監管的聲請及抗告案陸續作出裁定，指定台北市社會局擔任穎川建忠的輔助人，協助管理他的千億元資產，也不讓他的子女清查父親財產，這結果恐怕連2派子女都始料未及。

民視大股東民間投資公司3月14日舉行股東會，對於民視經營問題鬧得不可開交，然而，在激烈爭執中，卻已不見足以左右經營權的台裔日籍大股東、味王公司名譽董事長穎川建忠在外發聲表態。

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本刊調查，高齡96歲的穎川建忠早在2016年就已失智，生活無法完全自理，對於名下資產包括投資民視的控股公司「民間投資公司」、味王食品及遍布日本、美國、東南亞的投資及事業群，已無能力如同以往管理，他的妻子及5名子女為了爭奪資產管理權，竟然大鬧家變，分裂成哥哥派及弟弟派，雙方意見分歧，紛紛告進台灣與日本的法院。

穎川建忠的子女2016年9月帶著父親到台大醫院鑑定，經醫師認定，穎川建忠已屬「中度失智」，長子穎川浩和於是向台北地院聲請對父親「輔助宣告」，希望透過法律程序，請求法官幫已失智的父親決定把資產管理權交給自己或老臣、同時擔任大洋僑果公司及味王食品董座的陳清福，擔任資產輔助人，台北地院已裁定由台北市社會局擔任穎川建忠的輔助人。



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