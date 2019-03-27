神祕總裁失智爆家變！民視、味王大股東　千億家產遭北市社會局監管

▲穎川建忠曾任味王公司董事長，目前仍是股東並任名譽董座，但近期傳出資產超過千億元的他，被診斷出中度失智，妻子及5名兒女為了爭奪財產管理權鬧家變。（圖／鏡週刊提供，下同）
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國民黨榮譽主席連戰的姻親、青果大王陳查某家族第三代爆爭產風波！陳查某長子穎川建忠，高齡96歲，目前是民視的控股公司民間投資最大民股，也是味王名譽董事長，家族在日本更是《讀賣新聞》股東，事業擴及航空租賃，旗下有連鎖飯店，資產超過千億元，2年多前被診斷出中度失智，妻子及5名兒女為了爭奪財產管理權鬧家變，分裂成2派，雙方在台灣及日本法院展開訴訟大戰。
民視大股東民間投資公司3月14日舉行股東會，對於民視經營問題鬧得不可開交，然而，在激烈爭執中，卻已不見足以左右經營權的台裔日籍大股東、味王公司名譽董事長穎川建忠在外發聲表態。
本刊調查，高齡96歲的穎川建忠早在2016年就已失智，生活無法完全自理，對於名下資產包括投資民視的控股公司「民間投資公司」、味王食品及遍布日本、美國、東南亞的投資及事業群，已無能力如同以往管理，他的妻子及5名子女為了爭奪資產管理權，竟然大鬧家變，分裂成哥哥派及弟弟派，雙方意見分歧，紛紛告進台灣與日本的法院。
穎川建忠的子女2016年9月帶著父親到台大醫院鑑定，經醫師認定，穎川建忠已屬「中度失智」，長子穎川浩和於是向台北地院聲請對父親「輔助宣告」，希望透過法律程序，請求法官幫已失智的父親決定把資產管理權交給自己或老臣、同時擔任大洋僑果公司及味王食品董座的陳清福，擔任資產輔助人，台北地院已裁定由台北市社會局擔任穎川建忠的輔助人。
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