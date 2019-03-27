只因錢不夠！孫正義錯失亞馬遜3成股權　少賺8兆

▲日本軟體銀行（SoftBank）創辦人孫正義。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

你人生中最懊悔的決定是什麼呢？對日本軟銀集團創辦人孫正義來說，錯過投資亞馬遜（Amazon）的機會可能就是其中之一，造成這樣的結果，只因為他短少3000萬美元的資金。

據《彭博》報導，孫正義早期以投資中國大陸電商阿里巴巴聞名，近期他在米爾肯研究院（Milken Institute）於日本東京舉辦的會議上表示，早期他曾經差點要和全球電商龍頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）達成協議，將會收購30%的亞馬遜股份。當時孫正義願意出價1億美元，但貝佐斯堅持要1.3億美元，交易因此破局。

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孫正義指出，當初他並非認為亞馬遜30%的股份不值1.3億美元，而是他沒有足夠資金。他提到，「最近我在遇到貝佐斯時，我們因為這件事而笑了。」他懊悔沒有成功投資亞馬遜，「但我對亞馬遜願景的看法是對的。」

報導指出，目前亞馬遜的市值超過8600億美元，這意味著若孫正義現在真的持有30%的亞馬遜股份，市值將達2600億美元（約新台幣8兆元）。目前軟銀在阿里巴巴股權的市值約為1320億美元。

這段談話解釋了為何孫正義這麼積極想找尋投資基金，孫正義後來透過軟銀成立願景基金，募集到了1000億美元，主要用於科技領域的投資，「這次我不想犯同樣的錯誤，我已經準備了足夠的資金。」孫正義利用這筆資金對Uber、WeWork 等新創公司進行投資。