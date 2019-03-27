麥當勞收購以色列新創公司　為顧客創造「客製化體驗」

▲全球速食龍頭麥當勞（McDonald's）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

全球速食龍頭麥當勞（McDonald's）25日宣布將收購以色列科技公司Dynamic Yield，藉此提供客戶更客製化的商品選擇。

據CNN報導，Dynamic Yield是以色列一間透過人工智慧來提供給消費者客製化體驗的科技公司。麥當勞表示，它們將利用Dynamic Yield公司技術，透過分析天氣、餐廳繁忙程度以及時段，將餐廳內的電子看板進行調整，藉此向顧客推薦的商品，這樣有望能刺激早餐或咖啡等產品的銷量。

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《華爾街日報》指出，這項交易價值達3億美元。CNN提到，其實麥當勞從去年就開始在美國的據點測試Dynamic Yield公司的技術，在收購完成後，麥當勞計畫在今年將這項技術導入美國據點的電子菜單，未來將再進一步拓展到國際市場。未來麥當勞的自動點餐機和智慧型手機應用程式也會導入相關技術。

報導分析指出，已經有愈來愈多食品公司在公司業務中導入數位技術，特別是發展智慧型手機應用程式，因為這樣能以更直接的方式了解客戶的偏好，並向客戶推銷更多他們喜歡的產品。麥當勞執行長Steve Easterbrook表示，科技將是未來成長計畫中的關鍵因素，同時能加速為顧客創造個人化體驗願景的可能。

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