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雲端最有錢／我不要當屋奴! 年輕買房到底好不好？!

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新聞節目中心／綜合報導

年輕買房到底行不行? 好不好? 值不值? 這是許多年輕人的心聲! 雲端最有錢第15集節目邀請兩大房市專家，心理學博士許皓宜及房產專家Sway，展開最精闢、最犀利的雲端大辯論。

許皓宜23歲在SARS後買下人生的第一間起家厝，從此開始她的買屋換屋人生，房市上至今沒有過賠錢記錄。另外房產專家Sway曾是建設公司、代銷公司到仲介公司的銷售天王，經手過那麼多房產的業務高手，為何自己卻在35歲才購入人生的第一間房子?! 兩位房產界天王與天后，將在本集節目中，從實務經驗到心理層面，告訴你年輕人買房的利弊得失，提供你買屋賣屋的第一手資訊，傳授你如何利用心理攻勢讓房東自願降價也要把房子賣給你。

▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

▲▼《ETtoday新聞雲》全新製作財經節目—《雲端最有錢》1/16起，每周一、周三下午1點10分至2點直播。（圖／新聞節目中心）

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關於《雲端最有錢》

老闆總是不加薪，想投資又不知道該怎麼規劃? 上沖下洗的股市如何套利? 區塊鏈加密貨幣又是什麼? 2019景氣混沌不明，資產怎麼配置才能錢滾錢? 從台股震盪中賺到買菜金、從基金佈局中賺到旅遊金、從房產配置中越換越大間!《ETtoday新聞雲》推出全新節目《雲端最有錢》由資深財經媒體人邱沁宜擔任主持人，帶您輕鬆聊天讀懂財經，最賺錢的經驗分享、最新潮的投資趨勢、虧大錢的地雷閃避，都在《雲端最有錢》與您分享!

資深財經媒體人邱沁宜，20年投資資歷，專訪過逾百位上市櫃公司CEO，台灣唯一擁有理財規劃師證照的財經主播，著有「投資越簡單越好賺」、「理財好像談戀愛」等書，台大北大EMBA畢業，永遠在探索世界的學習者，相信人生最棒的投資就是投資自己。在《雲端最有錢》要帶你探索世界新趨勢，搞懂生活中的投資密碼，ㄧ起邁向財富自由人生自由之路。

《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作財經節目—《雲端最有錢》於1月16日起，每周一、周三下午1點10分至2點，將在《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP線上同步播出。

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關鍵字：雲端最有錢,邱沁宜,直播,投資,股市,理財,房市

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