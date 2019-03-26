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經寶精密擬配發2.6元現金股利　殖利率4.93%

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▲在泰國起家的模具沖壓台廠經寶精密，近十年轉型搶攻航太領域有成，去年通過波音公司的認證，成為其在泰國的第一家Tier1供應廠商。（圖／經寶精密提供）

▲在泰國起家的模具沖壓台廠經寶精密，近十年轉型搶攻航太領域有成，去年通過波音公司的認證，成為其在泰國的第一家Tier1供應廠商。（圖／經寶精密提供）

記者林淑慧／台北報導

航太股經寶精密受惠併購效應顯現，去年全年營收達11.31億元，今（26）日召開董事會通過配發2.6元現金股利，以今天收盤價56.7元計算，現金股利殖利率達4.93%。

針對今年配息不如去年水準，經寶精密董事長鍾國松表示，公司營運在去年上半年受到數位加值機客戶的行銷策略改變，中美貿易戰影響到原物料成本上漲以及泰國政府面臨大選不斷改期等不利影響，使得拉貨較不如預期。

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▲經寶精密董事長鍾國松。（圖／記者林敬旻攝）

▲經寶精密董事長鍾國松。（圖／記者林敬旻攝）

不過，身為東南亞最大的客製化精密金屬加工廠的經寶精密，為提供客戶更完整的服務，經寶精密歷經多年的布局及訓練，在去年初同步導入了新的ERP系統以及內部自行研發的經寶4.0管理系統，有效整合內部資源提高生產效率，毛利率也仍維持不錯的表現。

另外，鍾國松指出，經寶精密在泰國的新廠房，也已佈建完成機電組裝廠，預期加入機電整合新服務，不僅能提供金屬外殼機構件的設計與製造，更提供產品內部整機組裝為成品的一體化服務，可望與客戶間建立起更緊密的夥伴關係。

展望後市，法人表示，經寶精密旗下航太新廠在今年第一季建置完成，目前正在導入新設備，第二季將著手申請新的NADCAP航太特殊製程認證，未來在泰國政府全力扶植航太產業的趨勢下，後市表現可期。

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關鍵字：泰國,航太,台商,經寶精密,鍾國松

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