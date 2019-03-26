中華電、遠傳智慧城市展較勁　5G大戰提前開打

▲電信業者在智慧城市展較勁5G技術。（圖／業者提供）

記者周康玉／台北報導

電信業者在智慧城市大展火藥味十足，遠傳今（26）日以「大數據、人工智慧、物聯網」為三大5G發展重心，更攜手愛立信啟動5G連網；中華電信則大秀各種應用的後端5G智慧化邊緣資料中心實力，讓智慧城市展儼然形成5G大戰的前哨。

其中，在智慧停車部分，遠傳繼獲得桃園市政府採用後，去年又獲經濟部工業局「萬磁王計畫」，於全台7縣市、共計3萬個戶外停車格建置地磁偵測裝置，協助管理單位有效掌握各地車位周轉率、提升城市治理績效。「萬磁王計畫」預計於2019年建置完成，將率先成為全台最大NB-IoT智慧戶外停車資訊系統。

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另外，在「智慧企業大升級」的應用情境區，遠傳展示遠端技術協助零售、服務、製造、金融等各領域企業夥伴全力邁向數位轉型；在「企業資安服務」，遠傳則是提供全方位威脅偵測、預防與獵捕的解決方案，協助企業防範任何資料外洩機會，達到輕鬆轉型、安心升級。

中華電大秀邊緣資料中心實力

中華電則將MWC展出的「5G智慧化邊緣資料中心解決方案」，將不同應用資料由基地台後端的「5G智慧化邊緣資料中心」做智慧化區隔，且仰賴MOD優勢，出智慧家庭生活服務。

中華電還展出獨門的智慧城市治理，整合各部門不同的獨立系統，收集與分析市政資訊協助管理方達到有效的城市治理，並讓民眾有感。

▼遠傳和中華電信在智慧城市展大打5G戰。（圖／業者提供）