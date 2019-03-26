租稅天堂變色　會計師提醒台商　小心資金調度問題

▲勤業眾信表示，租稅天堂制度漸透明 企業應將設置在租稅天堂公司的控股功能降到最低。（圖／勤業眾信提供）

記者吳靜君／台北報導

為因應歐盟稅務不合作清單與全球反避稅浪潮，開曼群島（Cayman Islands）、英屬維爾京群島（BVI）、百慕達（Bermuda）等諸多租稅天堂地區，去年底起陸續頒布新法案，要求當地註冊登記的公司須有經濟實質。

勤業眾信聯合會計師事務所今（26）日舉辦「勤業眾信稅務論壇－租稅天堂變色，何處是我家？」為受影響企業獻策因應之道。勤業眾信提醒，施行細則雖提供進一步指導原則，但尚有許多細節與概念性文字無解釋，企業評估可能增加之營運成本時，除了盡早規畫也應諮詢專業機構，全方面考量與評估因應對策。

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勤業眾信聯合會計師事務所稅務部營運長林宜信表示，基於全球反避稅浪潮，租稅天堂等地區也公布經濟實質法案，該法案生效後將衝擊眾多透過租稅天堂進行海外營運布局的台商，因此，企業如何在合乎各法規情況下使集團利潤最大化，將是一項重要的課題；加上，中美貿易戰所帶來的潛在影響，許多海外發展台商也開始重新評估、調整集團架構，以及相關投資營運布局，並考慮將資金、產線移回台灣，企業應隨時掌握國際情勢及發展並盡早規畫調整策略。

何謂因經濟實質法案？各租稅天堂主要是因應歐盟耀球實施經濟實質法案，目的在規範從事「相關活動」的「相關個體」，必須通過經濟實質測試並辦理年度申報說明營業活動、公司收入、費用及員工人數等，力求租稅制度透明。

勤業眾信聯合會計師事務所稅務部國際租稅暨併購服務主持會計師廖哲莉表示，企業應儘量將目前放置於開曼等租稅天堂地區的控股等功能降至最低，以力求減緩衝擊。然而，移轉功能風險時應同時評估伴隨的影響，例如：移轉訂單時應注意客戶對供應商的資格認定，以避免將訂單轉給其他關係企業時，發生該關係企業被認定不適格，造成轉訂單後失去客戶的狀況。

另一方面，第三地公司若具有集團資金調度功能，未來如將資金調度功能轉由其他國家或區域運作，須注意該國有無外匯管制的限制，以避免資金調度出現狀況。此外，如果原置於開曼等租稅天堂地區的功能無法撥離，又無法就地符合當地經濟實質的要求，則須評估有無豁免條件。

展望未來，廖哲莉表示，國際間對租稅的透明度及公平性要求將逐漸增高，未來企業稅務遵循成本將大幅增加。集團間利潤未來應朝在營運個體間依照功能風險分配。企業應隨時掌握國際情勢及發展，雖時修正行動計畫，轉化危機為轉機，藉此檢視集團投資架構及營運流程，朝向國際級企業方向運營。