轉帳500元以下每天一次免手續費　下週一上路

▲ATM跨行轉帳500元以下，下週一起可享有一次免費。（圖／記者張一中攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

ATM、網路銀行跨行轉帳手續費調降！金管會今天(26日)宣布，從下週一(4月1日)開始，民眾跨行轉帳500元以下，每天可以有一次免費優惠；轉帳501元到1000元，手續費從15元降到10元。

過去民眾透過ATM或網銀跨行轉帳，不管金額多寡，全部一律收手續費15元。去年25日，金管會拍板，從今年4月1日開始，所有銀行的ATM、網路銀行，小額跨行轉帳手續費都調降，將分為3個級距：

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500元以下-每日可免收1次手續費，第二筆起每筆10元、不限次數

501至1000元-每筆手續費收10元、不限次數

1001元以上-維持現行每筆15元

也因為手續費調降優惠是採「每個帳戶」計算，假設要轉帳1000元，民眾若拆單成500元、500元，由2個不同帳戶進行轉帳，同樣可免手續費。

根據銀行局統計，2017年整年，500元以下的轉帳筆數只有1494萬筆；501元到1000元的轉帳筆數為1762萬筆；大部分民眾轉帳都是1000元以上，整年共有1.94億萬筆。

銀行局則強調，跨行轉帳手續費優惠，都僅限在「個人帳戶轉個人帳戶」，若是個人帳戶轉到企業帳戶，像是買網拍轉帳，不管轉帳金額多少都不會有手續費優惠。

這次手續費的調降，預估全體銀行每年將損失近3億元的手續費收入。尤其對ATM機台數較多的銀行來說影響最大。根據金管會統計，目前全國ATM裝設台數近3萬台。機台數和交易量最大是中信銀行，目前中信在全台有超過5000台ATM，ATM跨行交易市占率超過3成。ATM機台數排名第二的是國泰世華銀，全台有近4000台；第三多的是台新銀行全台也有超過3200台。