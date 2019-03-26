國安基金護盤規模攻防　前操盤手直批財部理由胡扯

▲國民黨籍立委曾銘宗曾任國安基金的操盤手，他認為擴大國安基金規模，是穩定股民的信心而準備。（圖／記者陳政錄攝、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

立法院明（27）日將審國安基金設置條例，其中國民黨立委曾銘宗提出修法，可以向四大基金（郵匯儲金、勞保基金、勞退基金及公務人員退撫基金）借錢的額度，可以從現行的3,000億元提高到8,000億元，整體規模從5,000億元擴大到1兆元，以增加股民信心。

財政部所提到報告中指出，擴增國安基金向政府四大基金最高借款額度至8,000億元部分，考量歷次進場均未曾借用政府四大基金的資源，擴增借用額度似無實際需要，且擴增國安基金向政府四大基金可借用額度，恐排擠四大基金的運用規模，影響其財務運作效能，引發相關受益者疑慮。考量現行可借用資金額度尚足應本基金運作需要，建議儘量維持現行條文。

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針對財政部的報告所提內容，曾銘宗直接說「胡扯」，他說，去年台股上市、櫃日均量也已高達新台幣 1,653億元，現行的國安基金5,000億元規模，確實不太夠用。

▲立委與財政部長蘇建榮明日將針對國安基金的可運用規模是否擴大進行攻防。（圖／記者林敬旻攝、示意圖）

曾銘宗2008年到2013年擔任財政部次長，在任期間金融海嘯期間執行股市護盤 ，他在2008年8月到12月底，以及2011年期間執行兩次股市護盤。他以自身的經驗說，曾經一天丟300億元進台股一下子就被融掉，而當時台股的日均量也只有1,000多億元，顯見國安基金現在可以動用的規模只有5,000億元，真的不夠用，如果股市一個波動國安基金進場護盤，一下子若少掉一半的話，股民信心會崩潰。

而財政部的報告也顯示，且擴增國安基金向政府四大基金可借用額度，恐排擠四大基金的運用規模。曾銘宗說，四大基金的規模一直增長，尤其是郵政儲金高達5、6兆元，且國安基金向四大基金借錢是有利息的，依照台銀的兩年期定儲加計0.625％，因此根本不會排擠到四大基金的的營運規模。曾銘宗表示，國安基金是最後一道防線，能不動用就不要動用，但是一旦動用就要很謹慎，若規模消耗太快會影響股民的信心。