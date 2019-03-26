經寶精密併購法商發威　今年營收可望創新高

▲經寶精密董事長鍾國松表示，旗下航太新廠在今年第一季建置完成，目前正在導入新設備，第二季將著手申請新的NADCAP航太特殊製程認證。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／專訪

東南亞最大的客製化精密金屬加工廠經寶精密，受惠於去年併購法國Agiliteam集團旗下二航太零組件公司，帶動今年2月營收衝上單月歷史第三高；法人表示，在泰國政策力挺航太產業，加上併入法國子公司業績下，公司今年營收可望改寫新高紀錄。

經寶精密董事長鍾國松表示，經寶專精在客製化精密金屬機構件的設計與製造，成為空中巴士及波音駕駛艙航電系統機構件供應商，為提供客戶更完整的服務，董事會於去年9月通過收購法國Agiliteam集團的兩家航太精密零組件ADB及LUTEC公司，並在去年12月完成收購，今年起開始併入法國子公司之營收。

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▲在泰國起家的模具沖壓台廠經寶精密，近十年轉型搶攻航太領域有成，去年通過波音公司的認證，成為其在泰國的第一家Tier1供應廠商。（圖／經寶精密提供）

「經寶精密原本的強項在於沖壓，但銑床的能力還有進步空間，因此經過不少時間跟努力後，總算成功收購ADB、LUTEC等兩家法國銑床公司。」鍾國松說，這項併購案有助於金屬機構件的一條龍製造能力。

鍾國松指出，ADB及LUTEC是法國精密金屬車銑加工件的專業製造商，主要客戶遍及航太、衛星、雷達、醫療、工業設備等，和經寶精密的客戶重疊度低，併入法國子公司的新客戶資源，可望為經寶帶來新領域的業務機會。

▲經寶精密除了民機訂單外，公司也積極爭取商務、軍用飛機的客戶，航太營收可望逐年成長，擴大獲利空間。（圖／經寶精密提供）

展望後市，經寶精密表示，受惠泰國政府推行東部經濟走廊，並期望建立亞洲航太維修中心，旗下航太新廠在今年第一季建置完成，目前正在導入新設備，第二季將著手申請新的NADCAP航太特殊製程認證，以築起高技術的競爭門檻，未來在泰國政府全力扶植航太產業的趨勢下，後市表現可期。