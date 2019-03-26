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台電首創電廠煤灰再利用　打造「綠色水泥」勇奪創新獎

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▲▼台電首創全煤灰工程回填材料，今日獲頒中經院首屆「台灣循環經濟獎」創新獎銀獎。（圖／台電提供）

▲台電首創全煤灰工程回填材料，今日獲頒中經院首屆「台灣循環經濟獎」創新獎銀獎。（圖／台電提供，下同）

記者紀佳妘／台北報導

台電首創電廠煤灰再利用，打造「綠色水泥」，今（26）日奪下中華經濟研究院首屆「台灣循環經濟獎」創新獎銀獎。台電表示，煤灰再利用有助減少自然資源開採與碳排放，未來也會持續投入循環經濟、兼顧供電與環保。

中華經濟研究院為鼓勵企業投入循環經濟，今天舉行首屆「2019年智慧城市展台灣循環經濟獎頒獎典禮」，共有52家企業、80件作品角參選角逐，最終有11家企業獲獎，其中經濟部所屬國營事業台電勇奪「創新獎」銀獎。

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台電燃煤電廠煤灰再利用，煤灰是燃燒後的副產品，以往僅標售作為混凝土生產材料，而台電首創全煤灰工程回填材料，可減少水泥、砂石使用，從2010年至今，已用於上百件管溝回填工程，超過上百萬噸煤灰獲得再利用的機會，未來也可擴大到海事工程應用。

▲▼台電首創全煤灰工程回填材料，今日獲頒中經院首屆「台灣循環經濟獎」創新獎銀獎。（圖／台電提供）

台電進一步說明，工程開挖皆需使用回填材料CLSM，而目前CLSM多以水泥、砂石粒料與水等材料組成，由於煤灰部分特性與水泥類似，因此台電開啟全煤灰回填材料研發計畫，藉由煤灰再利用降低回填工程水泥用量，減少自然資源開採及二氧化碳排放。

此外，台電去年也結合循環經濟概念創立文創品牌，陸續推出超擬真人孔蓋造型煤灰杯墊、線路絕緣陶瓷礙子燈座等生活小物文創品，同時也將參加「台灣國際文化創意產業博覽會」，利用自身資源多元實踐循環經濟，應用於日常生活中。

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關鍵字：台電,中經院,循環經濟,煤灰,水泥,國營事業

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