大同、華映有重大訊息待公布　同步宣布明日暫停交易　



▲市場推測華映（2475）恐步上同集團綠能下市後路。（圖／記者林振民攝）

記者劉姵呈／台北報導

大同集團旗下大同（2371）及華映（2475）因有重大訊息待公布，向證交所申請明（27）日暫停交易，市場推測華映可能將出售4.5代廠有關，而大同可能同時公布子公司財務虧損對財報影響。

證交所表示，大同、華映因有重大訊息待公布，大同與華映之上市普通股自明日起暫停交易，以其為標的之認購（售）權證也同時暫停交易，待該公司將於前開重大訊息公布後，再申請恢復交易。

華映申請重整遲遲未獲法院通過，導致營運及財務均出現危機。繼3月11日發布重訊表示，將於5月10日大量解雇勞工2,500人，約占華映本籍勞工3,602人的69.4%。

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華映2018年前三季累計合併營收202.1億，累計淨損75.6億元。其中歸屬母公司淨損60.36億元，EPS虧損0.93元，截至去年第3季底，每股淨值為1.44元。

而由於大同旗下華映、綠能（3519）陸續傳出財務危機，其中綠能已宣布，去年財報淨值轉為負數，即將在5月2日下市。法人認為，華映財報也不樂觀，若淨值也轉負，恐也難逃下市命運，加上大同目前尚未公布去年財報，明天是否會宣布，也引發關注。