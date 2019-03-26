行員監守自盜6千多萬遭金管會重罰　兆豐銀4大改善措施

▲兆豐銀行去年爆發行員監守自盜，挪用客戶存款超過6,000萬元，遭到金管會重罰，兆豐也已經深刻檢討。（圖／兆豐銀提供）

記者吳靜君／台北報導

金管會銀行局今天(26日)發布，兆豐銀台中豐原分行有一名不肖理專，挪用14名客戶的款項，金額高達6340萬元，涉案時間長達7年。目前兆豐銀已經解雇該理專，並且移送檢調。銀行局也對兆豐銀行重罰600萬元。兆豐銀回應表示，各相關單位除立即該案關缺失事項深切檢討，並已訂定各項防弊措施及強化管控機制積極進行改善，同時加強各項查核工作，強化行員教育訓練，以杜絕類似情事發生。

根據金管會的說法，兆豐銀行台中豐原分行有一名理專，利用客戶對其信任，伺機取得客戶蓋好的印鑑跟空白的取款單，以臨時無摺提款或透過行外傳真方式，挪用14名客戶存款，金額高達6340萬元，涉案時間長達7年之久

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據了解，在去年5月中對帳期間，兆豐銀有發現豐原分行的張姓行員有挪用客戶存款的情事，當時金管會立即展開調查，並且限兆豐銀在期間內提出報告。兆豐銀表示，去年台中地檢署已經將張姓理專起訴，並且該行就對張姓行員予以停職處分，相關的人員依照情節輕重申誡、記過等處分，以座位警惕。

兆豐銀行各相關單位除立即對案關缺失事項深切檢討，並已訂定各項防弊措施及強化管控機制積極進行改善，同時加強各項查核工作，強化行員教育訓練，以杜絕類似情事發生。

兆豐銀去年11月以前已經推動四大改善措施：一，新增臨櫃進、扣帳交易發送即時訊息通知存戶，並加強對特定客群辦理存款業務抽樣函證作業；二，強化財富管理業務人員赴外收件作業加強控管理專經手的交易及其有關聯的帳戶資金流向；三，財富管理業務採「帳戶管理員制度」，落實理專輪調；四，針對申辦「無摺提款」、「免寄對帳單」的特殊存款帳戶調高抽檢戶數，加強申請事項的確認與相關交易控管。