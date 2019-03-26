國發會扮領頭羊推新技術　「區塊鏈產業大聯盟」拚3個月後成軍

▲新興科技發展逐漸成熟，國發會主委陳美伶表示，近期預計成立區塊鏈產業大聯盟，協助新技術發展。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

數位經濟時代的來臨，對台灣未來產業發展影響甚遠。國發會主委陳美伶出席2019年智慧城市展開展記者會時表示，近期政府計畫成立區塊鏈產業大聯盟，預計在3個月後成立，將是一個結合產官學研、公私協力的平台，協助推動新技術。

國發會主委陳美伶今天出席「2019年智慧城市展亞洲‧矽谷台灣館」開展記者會致詞時表示，隨著AIoT（人工智慧＋物聯網）、虛擬實境（VR）、擴增實境（AR）以及區塊鏈（blockchain）的時代來臨，台灣目前已有很好的發展，技術也逐漸成熟，近期也將成立「區塊鏈產業大聯盟」，讓生活更為便利。

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陳美伶會後向媒體進一步指出，區塊鏈技術已經非常成熟，且在各個產業都有發展空間，甚至在政府公共治理方面也有很大的效能，近期立委、業者都呼籲政府單位是否有領頭羊，協助推動新技術，而國發會承擔這樣的工作。

針對區塊鏈產業大聯盟的成立，先前邀請各部會、專家學者及業者開會討論，目前已召開2次會議，陳美伶說，大家有共識要成立，預計將有3個月的籌備期，而區塊鏈大聯盟基本上所有部會都會參與，包括金管會、經濟部、科技部、內政部等，因為區塊鏈無所不在，到哪裡都可以用。

陳美伶指出，區塊鏈大聯盟將會是結合產官學研、公私協力的平台，透過這個平台，協助實務上有沒有需要來解決的地方。