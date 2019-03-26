日本「老牌」下台一鞠躬！先鋒Pioneer今日於東京證交所下市



▲Pioneer（先鋒）今日正式下市，圖為收盤價。（圖／翻攝自NHK畫面）

財經中心／綜合報導

日本老字號音響大廠Pioneer（先鋒）今（26）日正式於東京證券交易所下市退場，而根據外媒報導，去年12月時，投資基金Baring Private Equity Asia公司宣布將出資1020億日圓收購Pioneer，未來Pioneer將成為該投資基金的子公司，並從東京證券交易所下市。

Pioneer於東京證券交易所最後一天的收盤價與昨（25）日相同，為65日圓。

曾經風靡一時的雷射影碟，讓Pioneer過去在日本可說是名門企業，自1935年成立以來，許多人都用過該公司生產的隨身聽或音響，到2000年賭上公司命運的電漿電視，2010前後則將汽車導航列為公司重點發展項目，但在那之後，雖然Pioneer專注於汽車導航業務，但業務成果並不好。

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▼日本數位娛樂產品公司Pioneer。（圖／路透）



由於激烈的價格競爭、以及家庭音響的出現，再因為智慧型手機的崛起，讓Pioneer的銷售一直非常低迷。Pioneer最終未能乘上技術創新的浪潮，最終陷入落後。

Pioneer下市後的未來，在基金公司的保護下，除了裁員約3,000人（約15%）的國內外員工外，Pioneer宣布將加強用於預期增長的自主運營的傳感器的開發。