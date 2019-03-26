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IC載板測試添新兵　雍智4月掛牌

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▲▼ 雍智 。（圖／記者周康玉攝）

▲IC載板測試添新兵，雍智將掛牌。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

IC載板測試廠雍智（6683）今（26）日召開上市前媒體記者會，由於公司今年1月23日通過上櫃審議委員會審議，並於2月22日櫃買董事會通過，推估最快時程，競拍時間暫定4月初，可望於4月下旬上櫃掛牌，參考價為62-90元。

雍智今（2019）年前2月營收合計1.3億元，較去年同期1.07億元大幅成長21.63%，預期2019年度營收在IC測試載板需求回溫、晶圓探針卡測試載板及IC老化測試載板產品持續增添營收動能下，整體營收較2018年度達到雙位數成長應屬可期。法人推估，今年營收可望年增兩成以上。

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雍智一共有三大產品線，包括各式積體電路(IC)測試載板、晶圓測試載板和老化測試版，後兩者在去年分別都創下年增兩到三倍的亮眼成績，今年將延續，成為兩大動能，在營收方面分別都成長3-4成。

雍智在2014-2016年是成長最快速的三年，2016年度營收為6.68億元，EPS為8.07元；2017年度營收為5.54億元，EPS 4.39元；2018年度營收為6.48億元，EPS 5.94元。

其中，在2017年度因IC設計產業受中國低價競爭，且新產品尚在開發階段致客戶降低對IC測試載板需求，營收小幅衰退。然而自2018年起，隨著上游IC設計客戶新產品開發成功提升對IC測試載板需求外，雍智於晶圓探針卡測試載板及IC老化測試載板的產品布局有所斬獲，此二項產品營收皆較2017年度呈現倍數成長，有效提升雍智整體營收及獲利。

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關鍵字：雍智,IC載板,測試,半導體,掛牌

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