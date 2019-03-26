「5G一覽表修正草案」27日公布　NCC預估明年初首波5G釋照



▲交通部27日將預告「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正草案，象徵我國將邁入5G世代。（圖／CFP）



記者陳世昌／台北報導



交通部即將於27日預告「第一類電信事業開放之業務項目、範圍、時程及家數一覽表」修正草案，NCC（國家通訊傳播委員會）今日表示，將依法定程序擬訂最終釋照政策之依據，也將同步依法制作業程序，預計將如期完成我國首波5G釋照。NCC日期曾預估，修正草案公布後應可在8個月內完成修訂正式實施，NCC依法即可在明年初辦理首波釋照！

NCC強調，為使我國可早日邁入5G時代的新紀元，NCC早在前(106)年就已經成立5G發展研究與推動工作小組，密切觀察研析國際5G發展動態，持續整備國際5G第一波熱門頻段、釋照機制、釋照配套措施等議題。

NCC在觀察到3.5GHz頻段為國際熱門5G頻段，就考慮將這個頻段納入我國5G首波釋出之優先候選頻段，去(107)年開始，NCC即積極協調各相關單位針對該頻段進行整備，在3.5GHz頻段騰讓出270MHz頻寬供5G釋照使用；同時為避免頻率釋出後造成干擾，NCC亦透過實地實驗、研擬相關防止干擾的配套措施，力求頻率和諧共用。

由於5G首波釋照預計釋出總頻寬高達2790MHz(3.5GHz頻段270MHz；1800MHz頻段20MHz；28GHz頻段2500MHz)，NCC必定會考量頻率使用效率、維持競價彈性及適當加速競價速度等條件下設計競價機制，以確保競價作業能於適當時間內完成。





▲國內電信公司日前已完成首次5G網路與5G手持終端無線連接（圖／中華電信提供）

另NCC也表示，待行政院正式公告「一覽表」後，NCC即會就釋照完整規劃，邀集利害關係人，舉辦公開說明會，作為擬訂最終釋照政策之依據；NCC也將同步依法制作業程序，進行「行動寬頻業務管理規則」部分條文修正，隨即進行公告底價、受理申請、資格審查、競價作業等行政程序，如期完成我國首波5G釋照作業之政策目標。



另NCC強調，預期5G技術的超大頻寬(eMBB)、超大連結(mMTC)、超低延遲(URLLC)等三大特性，將帶動相關技術與多元創新服務的發展，且未來5G網路將比4G網路更為綿密，佈建成本也高出4G許多，為避免業者將大部分成本都投注在基礎建設而非投資在服務創新上，NCC也參採目前於立法院完成一讀的「電信管理法(草案)」之立法精神，擬定相關配套措施。

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NCC說，這些配套措施包括有：拉長5G頻率使用效期，使頻率標金得以拉長攤提年限，並在維持公平競爭，要求業者達成基本義務等確保用戶權益的前提下，放寬業者合作的彈性空間，如網路共建、頻率共用及容量批發等等，以加速我國5G網路佈建，促使電信業者積極建設，儘早使用得標頻率。

NCC也將持續與立法院溝通，期望「電信管理法(草案)」能儘速完成立法，NCC表示，因為該草案中同時放寬電信事業參進門檻、建置公眾電信網路可以自建或組合既設之電信網路、頻率之租借或轉讓亦有更大的彈性，除讓各行各業有更多管道與電信業者合作外，電信業者也得以活用頻譜資源，創造產業多贏，並使電信業者在建設上有更多彈性，讓民眾同享5G技術所帶來的種種創新服務。

NCC最後說，國際電信聯合會(ITU)預定於明(109)年下半年正式公布國際通用之5G技術標準(IMT-2020)，而5G使用頻段預定於世界通訊大會(WRC-19)中會有更明確的規劃，NCC將密切關注國際5G發展，接軌國際趨勢，期使我國5G釋照後，在5G平臺上創造出各種創新服務，使人民享有更便利、更智慧的數位生活。