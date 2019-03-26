青年勞工平均月薪首度衝破30K　出社會平均就業年齡21.4歲

▲根據統計顯示，去年青年勞工每月薪資平均3萬607元，首度突破30K關卡。（示意圖／CFP視覺中國）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（26）日公布「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，去年青年勞工每月薪資平均3萬607元，首度突破30K關卡，薪資比初次就業平均起薪增加4555元。此外，青年勞工初次就業年齡平均為21.4歲，其中「薪資及福利」、「工作穩定性」是找工作的考量重點。

為了解青年勞工就業概況，勞動部去年10-11月期間，以參加勞保且在職本國籍受雇青年勞工為調查對象，辦理「15-29歲青年勞工就業狀況調查」，計回收有效樣本4010份。

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▲調查發現，6成1的青年勞工現職工作曾獲加薪，其中又以個人表現良好占最多。（示意圖／記者張一中攝）

調查顯示，去年10月青年勞工每月薪資平均為3萬607元，較初次就業時平均起薪2萬6052元增加4555元，62.6%的人認為目前薪資有比初次就業起薪還要來得高；有61.1%青年勞工現職工作曾獲加薪，其中又以「個人在原職務表現良好」、「公司全面調薪」占最多數。

不過，有63%青年勞工沒有提出薪資期望，其中主要以「雇主給的薪資福利已符合自己的期待」者占41.0%最高，再者是「自己經驗不足，不敢要求」，則占31.7%，最後為「認為薪資不是重點，想先累積經驗」占31%。

調查也發現，青年勞工從踏入職場至今，平均做過2份工作，平均每一工作做 1.6年，而現職工作平均年資為2年，比平均每一工作時間長0.4年，顯示青年勞工歷經就業市場磨合期後，工作穩定度也會跟著提升。