康和證首創2毫秒下單系統　董座鄭大宇：誰走在前面就有機會扭轉市場！



▲逐筆交易將於明年上路，康和證券於今（26）日發表耗時三年自行研發的新證券電子交易系統。（圖／記者劉姵呈攝）

記者劉姵呈／台北報導

逐筆交易將於明年3月正式上線，而昨日擬真交易平台也正式啟用，不僅投資人的交易習慣要改變，未來對頻寬與處理速度的要求將會大幅提高，因此券商的軟硬體設施將成為投資人交易的決勝點。康和證券今（26）日宣布，耗時三年自行研發的新證券電子交易系統已完成測試且正式上線，為國內券商中最快的交易系統。康和證董事長鄭大宇表示：「誰走在前面就有機會扭轉市場！」未來下單速度決定交易賺賠的趨勢已來到，如何透過金融科技的創新，為投資人爭取毫秒之間的優勢，是券商的共同議題。

鄭大宇表示，逐筆交易對於頻寬的處理要求會大幅提高，投資人的交易習慣也發生很大的改變，因此金融科技的創新，券商如何有效穩定的運作，都是未來的優勢所在。康和已經建置此系統三年了，從原本封閉的系統改為「開放式的系統」，且以平均每筆交易下單（含風控）的速度為2ms（2毫秒，即0.002秒），是國內券商中速度最快的交易系統。

康和證券今日也於現場示範新系統的交易方式，強調新版電子交易系統有四大優點：第一，使用較易維護的C及C++語言，系統維護容易且穩定，自1月2日正式上線後，沒有遇到問題。第二，交易速度為國內最快，僅2毫秒；第三，康和雖是規模中小型券商，但自行開發系統，不假他人之手；第四，跨業支持台灣優質廠商。

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鄭大宇表示，目前IT系統的關鍵技術自製率已高達90%，新系統在速度上不僅是舊系統的25倍，可以完全負荷逐筆交易的資訊負擔，更重要的是，新系統全數由康和證券自行開發及維運，但每年成本僅200萬，為舊系統的1/10。且鄭大宇也強調，與前五大具規模的知名券商相比，康和證券在軟硬體更新，以及IT人員的團隊建立，都走在最前面。

康和證券也與策略合作夥伴IT品牌大廠華碩電腦合作，為國內券商首度與台灣自創品牌合力打造的證券電子交易系統。