陽明股價下挫後市審慎　去年每股虧損2.53元

▲目前陽明海運共計有20艘14,000 TEU級全貨櫃輪加入營運，為陽明海運更添競爭力。圖為最新交付的新船「鼎明輪」。（圖／陽明提供）

記者林淑慧／台北報導

受到去年國際燃油成本大增影響，衝擊海運業財報表現。陽明2018年稅後淨損達65.91億元，每股稅後純益（EPS）為-2.53元；營運繳出全年虧損的成績，連帶影響陽明今日股價下挫，終場收在8.63元、跌幅0.35%。

依據財報，陽明海運2018年全年營運量為523萬TEU，較106年營運量472萬TEU成長11%，帶動去年營收達新台幣1,418.33億元，較106年合併營收新台幣1,310.78億元成長8.21%。

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陽明表示，依據國際知名海運顧問機構Alphaliner資料，2018年供給成長率為5.7%，需求成長率為4.8%，航運市場仍處於供過於求的狀態；同時，因油價持續攀升，燃油價格較前年同期漲幅高達31.17%，營運成本提升，各種不利因素侵蝕航商的獲利。

展望今年航運市場，陽明表示，美中貿易談判尚未落幕，國際政經情勢持續變動，以及限硫令實施的期限逼近，各家航商不論是船舶使用低硫燃油或是加裝脫硫器，將導致營運成本增加。

不過，隨著日益嚴格的環保法規，同時也加速了市場老舊船舶拆解淘汰，使市場供需進一步產生變化，種種不確定的因素均是未來航運市場的機遇與挑戰。