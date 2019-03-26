蘋果推軟體台廠看得到吃不到？分析師：可望刺激換機潮

記者周康玉／台北報導

蘋果的春季發表會發表多款全新服務，項目包含Apple News+、Apple Card、Apple Arcade、Apple tv channel以及Apple tv+等，對於台廠是否能受惠，產業分析師認為，初步看來，因為這些項目皆專注軟體，台廠難有直接參與的機會，但可期待因為蘋果軟體服務的附加價值，刺激下一波換機潮。

台經院產業分析師邱昰芳今（26）日表示，綜觀蘋果這次推出的服務皆是專注軟體，看得出蘋果極力想拓展硬體以外的營收來源，由於過去台廠參與蘋果銷售仍以硬體為主，目前這波發表較難有直接參與機會。

邱昰芳表示，iPhone原本就已經是高階手機，手機的基本規格都已經能夠支援目前影音串流的傳出；加上這次主推的影音串流服務已經是相對成熟領域，市場上也已經有像是Netflix等很強的競爭者，因此還需要再觀察蘋果後續是否能夠凸顯自己在軟體服務的優勢。

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邱昰芳表示，然而蘋果供應鏈可以期待的是，透過這些軟體服務，提高智慧手機的附加價值，可望帶動手機銷售。

邱昰芳認為，目前蘋果最大的優勢還是果粉的基礎（base）龐大，品牌忠誠度將有機會讓他的服務「被體驗」，進而讓更多消費者買單。此外，這次發表會蘋果尚未公布訂閱制度和付費模式，待這些消息都揭露後，會更確定市場是否會擁抱這些功能。

▼2019 年蘋果春季發表會重點整理。（表／ETtoday新聞雲製）

▼Apple News+。（圖／達志影像）

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