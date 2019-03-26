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淘帝股價上漲逾5％　線上、線下通路齊擴張挹注營運

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▲受惠線上、線下通路擴張，淘帝2018年線下實體門市已達1600間，電商占比也提高至4%。（圖／翻攝自淘帝國際官網）

▲受惠線上、線下通路擴張，淘帝2018年線下實體門市已達1600間，電商占比也提高至4%。（圖／翻攝自淘帝國際官網）

記者林淑慧／台北報導

去年賺逾一個股本的童裝大廠淘帝國際，受惠線上、線下通路齊擴張，激勵買盤積極進場，今日盤中股價最高來到89.6元，漲幅超過8%，終場以86元作收，漲幅5.52%。

法人表示，淘帝旗下25個代理商以每年3-5％展店速度，穩定擴張銷售據點，今年營運成長可期。

請繼續往下閱讀...

依據財報，淘帝2018年全年合併營收達新台幣67.65億元，較去年同期成長14.34％，惟受到2018年受匯率波動影響兌換損失為0.61億元，較前一年度的兑換利益0.49億元有所差異；2018年稅後淨利達9.54億元、每股稅後盈餘(EPS) 11.56元，若排除匯率干擾則分別較2017年成長17.51％、15.64％。

▲淘帝2018年全年財報簡表。（圖／淘帝提供）

▲淘帝2018年全年財報簡表。（圖／淘帝提供）

淘帝主管指出，旗下TOPBI品牌市占率表現隨著近幾年中國童裝市場規模擴大而同步走升，積極推動線上、線下通路齊步擴張計畫，不僅在2018年將線下實體門市提升至1,600間，電商領域之布局亦斬獲頗豐，短短一年時間電商占比迅速提高至4％。

另外，淘帝近年持續朝向快時尚領域發展，優化童裝產品組合，加上TOPBI品牌銷售規模放大，推升各類童裝款式採購量增加，同步增強其對生產供應商之優化管理與議價能力，成功帶動整體毛利率、營業利益率保持38.86％、19.83％水準。

展望後市，淘帝表示，對於2019年第一季持審慎樂觀看法，後續將集中資源投入電商領域布局，衝刺線上會員人數，同步搭配線上促銷及線下門市活動推廣，衝刺線上會員人數，以利提升TOPBI品牌的知名度與能見度。

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關鍵字：台商,淘帝,童裝

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