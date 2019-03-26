為智慧城市展站台　童子賢：不樂見保護主義

▲智慧城市開幕暨頒獎典禮，台北市電腦公會理事長童子賢（右起）和副總統陳建仁。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

第六屆智慧城市論壇暨展覽(SCSE)於今（26）日開幕，台北市長柯文哲和台北市電腦公會理事長童子賢、台北市長柯文哲共同站台。童子賢在致詞中表示，無私的科技分享帶來進步，樂見國際合作帶來經濟繁榮，不樂見保護主義帶來經濟衰退。

童子賢表示，相信科技始於人性、也服務於人性，科技讓城市更美好，而城市也讓市民生活更幸福，無私的科技分享帶來進步，友善的城市合作促進繁榮。他也重申，樂見國際合作帶來經濟繁榮，不樂見保護主義帶來經濟衰退。

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童子賢表示，「智慧城市展」自從2014年創立以來，今年是第六年，歷年智慧城市展已經讓許多寶貴經驗成功的被分享，也啟發了許多有價值的科技發展，提出了許多深具創意的解決方案。

童子賢表示，今年大會的主題是『AI+IOT引領智慧城市再升級』。因此大會規劃了「AI 50」的應用情境展出活動。有超過50件的智慧醫療、智慧交通、智慧商業與智慧建築應用情境的展出。

童子賢表示，他預祝所有與會嘉賓都收穫滿滿，都能找到自己的重要客戶，也都找到所需要的解決方案。

智慧城市論壇暨展覽於3月26日(二)至29日(五)假「南港展覽館一館」展出。今年共有45個國家與地區，超過2000位的海外訪客，較去年成長30%，其中計有128位的城市首長或代表率領278位的市政訪問團。展覽部份則有337家國內外廠商參展，展出規模達1250個攤位，較去年增長將近20%。