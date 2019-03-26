Google研發辦公室遷新北！今年徵逾百人　將納更多女性人才

▲Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh（前排中）宣布，今年在台灣將再多增聘百名名新血。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

國際科技大廠Google自2018年開始推展了智慧台灣計畫，並陸續在全台各地進行人才、經濟，以及生態圈相關投資；而到了今（26）日，Google裝置與服務資深副總裁Rick Osterloh特地來台宣布，將在新北遠東通訊園區當中設立新辦公室，且隨著環境的擴展，2019年將多招聘超過百名的新血。

Osterloh指出，此波的徵才計畫將釋出Google所有類型、部門的職缺，且今年也將以女力為面向規劃相關徵才活動，期盼在此一領域中，加入更多的女性員工。

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據了解，Google將於2020年底開始，陸續地將研發人力分批遷入遠東通訊園區的辦公室中，相對於現在的101大樓辦公室，未來遠東通訊園區的環境空間將有雙倍的成長，而Google也預計招聘兩倍的人力加入團隊當中。

不過Google 台灣董事總經理簡立峰也指出，未來遠東通訊園區的辦公室落成後，位於101的辦公大樓將會持續運作，因為遠東通訊園區辦公室將會作為工程師的中樞，其餘的職務仍會在101的辦公大樓中。

至於為何Google獨愛台灣人才，且不停地在台進行投資？簡立峰指出，其原因在於，台灣是硬體產業的中心跟供應鏈，且台灣人才都相當優秀，Google可以在台灣找到很多具備軟體能力的硬體工程師，相對於世界其他各國，台灣人才有其獨特性，這也是為什麼有這麼多台灣人才會加入Google的團隊中。