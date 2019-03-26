Apple Card想進來台灣　金管會：要跟國內的銀行合作

▲蘋果首度推出信用卡Apple Card。（圖／翻攝蘋果發表會）

記者戴瑞瑤／台北報導

今天(26日)凌晨蘋果春季發表會中，蘋果正式推出Apple Pay信用卡「Apple Card」，主打Apple Store消費最高3%現金回饋、用Apple Pay一般消費有2%回饋，預計今年夏天搶先在美國上線。金管會指出，因為目前高盛銀行在台灣沒有商業銀行的業務，Apple Card要來台灣，就要跟有在台灣做商業銀行業務的發卡銀行合作。

蘋果正式推出Apple Pay信用卡「Apple Card」，是由蘋果與投資銀行高盛（Goldman Sachs）合作，由萬事達卡作為國際發卡組織，主打消費現金回饋、無年費、沒有海外消費手續費，預計今年夏天搶先在美國上線，之後會擴及到全球40個國家。目前還不知道台灣是否在40個國家之內，民眾也好奇，台灣金管會是否准許Apple Card登台？

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《ETtoday新聞雲》記者詢問金管會銀行局，銀行局副局長莊琇媛表示，Apple Card目前從媒體的報導來看，比較像是台灣目前發行的聯名卡模式，例如中信銀行跟LINE Pay合作的LINE Pay聯名卡。蘋果跟一個發卡銀行合作，並由國際發卡組織來發卡，台灣的聯名卡也都是如此。

但Apple Card可以進來台灣嗎？莊琇媛表示，因為蘋果是跟高盛銀行合作，高盛銀行目前在台灣沒有商業銀行的業務，若Apple Card要進來台灣，就要跟有在台灣做商業銀行業務的發卡銀行合作。

若蘋果跟台灣的發卡銀行談合作，Apple Card主打的現金回饋等服務是否會受影響？莊琇媛表示，這就要看發卡銀行跟蘋果談的合作方案是如何，這部分銀行局不會去干涉，尊重各銀行的合作策略。