蘋概三雄領電子股走揚　台股終場上漲近80點收10,559.2點



▲股市示意圖。（圖／記者屠惠剛攝）

記者劉姵呈／台北報導

歐美股稍止跌，台股今（26）日早盤反彈逾70點，一舉收復10,550點整數關卡，儘管蘋果股價下跌，但蘋果推出四大新服務讓台蘋概股沾光，蘋概三雄股價表現撐盤，其餘蘋概股也力撐紅盤之上，推升盤中指數一度拉至最高點10,552.82點。終場在大立光持續開高下，集中市場加權指數上漲79.72點，收10,559.20點，漲幅0.76%，成交量為新台幣1,028.3億元，收復10日線，向5日線靠攏。

蘋概三雄今日領軍電子股上攻，股王大立光（3008）股價開高走高，終場收漲2.78%、來到4620元；台積電（2330）也止跌回穩，以243元開出後，盤中一度拉高至244元，終場漲幅1.04%，鴻海（2317）也上漲逾0.84%、最高來到71.8元。

大立光帶動光學族群今日表現強勁，包括致伸（4915）與玉晶光（3406）漲幅強勁，大漲3.4%、5.23%，聯一光（3441）與亞光（3019）也有2%、3.6%的漲幅。

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台塑四寶今年預計將發出 1,586 億元現金股息，盈餘分配率仍維持 75% 的歷史高檔水準，在股息政策加持下，台塑（1301）、南亞（1303）漲逾1%；惟台塑化（6505）與台化（1326）漲幅力道有限，在1%以下平盤震盪，終場仍力守紅盤。

昨日開法說會的國泰金（2882）今日股價小跌 0.33%，富邦金（2881）也小跌0.11%，其他像是上海商銀（5876）、台中銀（2812）、台新金（2887）表現相對強勁，終場都有1%-2%漲幅。

蘋果今天凌晨在美國加州舉行2019春季發表會，一口氣推出4項新服務，包括Apple TV+、Apple News+、Apple Card 與Apple Arcade，分別對應OTT、新聞、金融、遊戲市場。