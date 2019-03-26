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股市崩盤警訊！殖利率倒掛皮皮挫　法人：多空關鍵看VIX

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▲全球股市，股票，下跌，股市，美股。（圖／路透社）

▲美債近期出現殖利率倒掛情形，被視為是股市崩盤前兆。（圖／資料照）

記者周康玉／台北報導

被號稱為60年來股市崩盤最大警訊出現了。美國發生10年期美債殖利率與3個月期利差出現倒掛，引發全球股市重挫。然而，法人表示，投資人可以觀察VIX在本波回檔過程中是否持續站穩歷史平均值20以上，再視為空頭指標，否則，以「漲多回檔」看待即可。

第一金全球AI人工智慧基金經理人陳世杰指出，上周五歐美股市大跌，殺盤氣焰延燒到本周一亞洲股市，市場將重挫原因歸咎在「殖利率倒掛」，而按過去經驗，通常都是經濟衰退的前兆。

請繼續往下閱讀...

陳世杰表示，本次殖利率倒掛係指10年期與3個月期美債利差由正轉負，但市場最關心的10年期與2年期債，利差尚未見到負數。其次，美國長短債利差倒掛情形經常發生，最近一次就在去年底、今年初，而如果投資人當時適度進場布局，至今都有不錯的回報。

事實上，根據Bloomberg資料統計，當10年期與3個月期美債利差超過100個基本點時，10年與2年期利差才會反轉；而當10年與2年期利差反轉維持約6個月的時間，景氣才會出現衰退。

陳世杰認為，單從上周五的10年期與3個月期美債一度出現倒掛，就認定景氣將出現衰退，有點言之過早。況且，過去10年期與2年期利差在倒掛後的3~6個月，股市仍有高點出現。

展望後市，股市究竟走空？或多頭續航？陳世杰表示，可觀察VIX指數，因為在空頭市場反彈過程中，VIX不至於維持低檔。觀察今年2月來的大漲期間，VIX一直落在15以下。因此，只要這一波回檔，VIX沒有飆高並維持在歷史平均值20以上，以「漲多回檔」修正看待即可。

▲▼殖利率倒掛就皮皮挫？ 法人：多空關鍵看VIX。（資料來源：彭博）

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關鍵字：殖利率,倒掛,股市,VIX

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