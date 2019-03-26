「10億賭約」到期揭曉！小米5年前諾言兌現　豪送百台小米9

▲小米創辦人雷軍 。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

5年前，小米創始人、董事長兼CEO雷軍在一個頒獎典禮上公開對格力電器董事長兼總裁董明珠發起「10億賭局」，日前勝負揭曉，兩公司2018年度財報相繼出爐後，雷軍以200多億元之差輸掉賭約，先前小米承諾的送出100台小米手機的諾言也終於兌現。

2013年，在央視年度人物頒獎典禮上，雷軍與董明珠同台領獎，並半開玩笑地立下了「10億賭局」。雷軍說：「5年之內，如果我們（小米）的營業擊敗格力的話，董總輸我1塊錢就行了。」一向姿態強硬的董明珠當場回應，第一這不可能，第二要麼不賭、要賭就賭10億元（人民幣，約新台幣48億元），成為互聯網企業向製造業企業發起挑戰的標誌性事件。

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日前小米發布了2018年財報，這份財報之所以眾所矚目，除了因為該份財報為小米上市以來首份財報外，也碰巧是雷軍與董明珠10億賭約到期的財報。小米2018年全年營收為1749.15億元人民幣，而同一段時間不出意外的，格力營收應為2000億元人民幣至2010億元人民幣，兩者差距預計在251億元人民幣至262億元人民幣間，由董明珠贏下了比賽。

▲小米聯合創辦人黎萬強抽出100台小米9。（圖／截自微博）

小米聯合創辦人黎萬強當年在10億賭約立下後的第2天於自己的微博上發布抽獎活動，無論輸贏，黎萬強都將抽出100位民眾送上小米8手機。如今這項承諾也已兌現，黎萬強周日（24）在微博抽出100名獲獎民眾，但送出的並非去年的機款小米8，而是小米最新的小米9。

雖然雷軍輸了這場賭約，但從小米交出的成績單來看，雷軍仍贏足了「裡子」。小米全年營收為1749.15億元人民幣，較2017年增長52.6%，經調整淨利潤85.5億元，較2017年成長59.5%，IoT平台已連接IoT設備數更達1.51億台，較同期大增193.2%。反觀格力，其去年營收較同期增長約34%左右，淨利潤則較同期增長16%至21%。

立下賭約那年，小米全年的營收僅有266億元人民幣，全公司僅有4000名員工，不過當年格力的營收已有約1200億元人民幣，全公司員工數更達7.2萬人，可說是相當懸殊。5年過去，兩者差距被迅速縮減，小米的營收飆升了1500億元人民幣，格力上一次有這麼高幅度的成長，可是足足耗費了10年的時間。

據華爾街見聞的報導，這場賭約之所以備受關注，並非在於高達10億元人民幣的賭注，而是其背後代表的兩大陣營：製造業與互聯網，究竟在未來5年更具代表性，而老牌企業與新秀的差距又是如何。