蘋果推串流影音服務下一步...童子賢暗示：車用會大爆發

▲副總統陳建仁和台北市長柯文哲今日出席智慧城市開幕暨頒獎典禮，和碩董事長童子賢陪同。（圖／記者季相儒攝）

記者周康玉／台北報導

蘋果春季發表會推出串流影音服務，擴大軟體市場，市場憂台廠無法沾光，對此iPhone代工大廠和碩董事長童子賢今（26）日表示，不用擔心這麼多，和碩在交通領域已經默默進行五六年，預期兩三年內會有一些較大的方案出現。

對於法人擔心智慧手機供過於求，童子賢坦言，任何產業都會面臨這情形，智慧手機也不例外，但產業會自行調節，他自己是沒有太緊張。

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對於科技大廠紛紛推出軟體服務的現象，童子賢表示，科技如果沒有創造消費者的附加價值和效率，該領域就會衰退，這是產業再自然不過的現象。童子賢以汽車產業來比喻，他說，20世紀初汽車是追求速度的，很快機械產業就滿足這個目標，開始裝冷氣，聽音樂，把生活情境帶到交通工具裡面，顯示產業在發展一步一腳印，這也是社會進步的象徵。

然而向來以代工為主的台廠是否再未來無法搭上軟體浪潮？童子賢強調，手機硬體業務不是衰退，他確實還是個重要載體。他以散熱廠舉例，過去散熱廠搭上筆電大賣的熱潮，隨著筆電走向高原期，散熱廠並未隨著此熱潮衰退而下滑，市場反而出現更多載具，都需要散熱技術。

童子賢也透露，廖賜政那邊接觸的對象，最近半年一年將會出現令人驚豔的東西，他舉例，會類似當初和碩跨足隱形眼鏡市場而成立晶碩的模式，偏向消費性產品。

▼和碩董事長童子賢出席智慧城市展。（圖／記者季相儒攝）