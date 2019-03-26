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Apple Card若登台　用Apple Pay在海外消費才划算

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▲▼Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

▲Apple Card。（圖／截自蘋果官網）

記者戴瑞瑤／台北報導

今天(26日)凌晨蘋果春季發表會中，蘋果正式推出Apple Pay信用卡「Apple Card」，主打Apple Store消費最高3%現金回饋、用Apple Pay一般消費有2%回饋。雖然台灣民眾還無法使用，但在PTT版上已經引起熱烈討論，《ETtoday新聞雲》特別與台灣目前信用卡作比較分析，若Apple Card登台，到底對台灣消費者來說划不划算？

蘋果Apple Card主要是一張結合行動支付Apple Pay的信用卡。但其實行動支付信用卡在台灣已經出現，像中信銀跟LINE Pay合作的LINE Pay聯名卡，還有玉山銀行跟Pi錢包合作的Pi錢包信用卡。最大不同是，台灣的行動支付信用卡都是給予點數回饋，例如LINE point、Pi幣，一點折抵一元，Apple Card則是現金回饋直接入帳，對消費者來說不會受到抵消費的通路限制，隨時都能享受到回饋。

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▲▼Apple Card服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲Apple Card用Apple Pay消費有2%現金回饋。（圖／翻攝蘋果發表會）

在現金回饋比較上，Apple Card在一般支援Apple Pay的商家消費，可獲得2%現金回饋；在實體Apple Store或線上網站等蘋果通路消費，則有3%現金回饋，一般通路實體卡片消費也有1%現金回饋。

若跟目前台灣市面上的現金回饋神卡相比，目前有多張信用卡主打國內一般消費現金回饋1.2%以上，像渣打現金回饋御璽卡國內一般消費就有1.88%、滙豐銀行現金回饋御璽卡有1.22%、元大鑽金卡有1.2%、星展炫晶御璽卡也有1.2%。因此若Apple Card登台，在一般通路實體卡消費上，就不這麼划算。

Apple Card也主打在支援Apple Pay的商家消費，可獲得2%現金回饋，目前台灣很多商家都開放使用Apple Pay，2%現金回饋能夠打趴上述的現金回饋卡；唯一能跟Apple Card比較的，目前大概就是台新@GoGo卡跟玉山pi錢包信用卡。台新@GoGo卡在綁定iTunes、LINE Pay、Pi 行動錢包、街口支付，都有高達2.5%現金回饋，但卻唯獨Apple Pay除外；玉山pi錢包信用卡同樣限定pi錢包支付，國內一般消費也有2.5%到4.5%P幣回饋。換言之，若商家只有支援Apple Pay，LINE Pay、Pi 行動錢包、街口等都不支援，才用Apple Card較划算。

值得留意的是，Apple Card的現金回饋是「每日」將現金回饋加到用戶帳戶中。這對許多消費者來說有很大誘因，因為目前台灣的信用卡，大多是當月結帳後，現金回饋金額要到下個月從信用卡帳單扣除，有些銀行甚至不會自動扣帳單，要由卡友自行到銀行申請。

▼Apple Card與目前台灣市面上的現金回饋神卡比較。（圖／記者戴瑞瑤製表）

▲▼Apple Card與目前台灣市面上的現金回饋神卡比較。（圖／記者戴瑞瑤製表）

Apple Card的用戶在iPhone的錢包App將能夠看到所有透過這張卡片的消費記錄、總消費金額等資訊，並將消費依飲食、購物、水電費支出等分類，蘋果還會紀錄Apple Card的消費地點，並用地圖標示出來，做到記帳功能。目前台灣也有部分銀行推出類似服務，像玉山銀行就會自動紀錄信用卡消費做分類，但Apple Card直接消費地點並用地圖標示，對於台灣的銀行來說，是可以參考的創新服務。

另外，Apple Card不向用戶收取年費、海外消費手續費等額外費用，這對於許多消費者來說誘因很大。但其實目前台灣很多信用卡也都免年費，像是申辦電子帳單、綁定數位帳戶等就終身免年費。

海外消費部分，國內銀行信用卡通常會收1.5%國外交易手續費，因此台灣的海外消費神卡幾乎都要高於1.5%現金回饋才有用，像台新飛狗卡有2.8%、星展炫晶卡2.5%，但若扣掉1.5%手續費，其實也只剩1.3%、1%。若用Apple Card在支援Apple Pay的海外網購或商店消費，不只免海外手續費，直接有2%現金回饋，比台灣的海外消費神卡還划算。

不過，Apple Card目前是由蘋果與投資銀行高盛（Goldman Sachs）合作發卡，銀行業者指出，目前高盛銀行在台灣沒有商業銀行的業務，如果Apple Card要進來台灣，除了要看金管會的態度，也可能要再找其他銀行合作，但台灣的銀行是否會給到Apple Card主打的高現金回饋，就是個未知數，因為其實現在各家銀行都有推出自家的現金回饋卡，太高的現金回饋對銀行手續費收入很吃力。

Apple Card推出後，PTT版上也引起熱烈討論，不少網友「敲碗」希望台灣能在40個開放國家之內，但也有網友不看好留言「要回饋台灣不可能，洗洗睡」、「用GOGO卡不就有3.5%了」、「還要去買一支iPhone」、「通路收Apple card不是問題，難在台灣發卡要找發卡行合作，依Apple強硬態度，就看哪個發卡行願意虧本賺交易金額吧」、「搞不好到台灣只剩0.5%」。

▼Apple Card。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼Apple Card。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：Apple Card,Apple Pay,現金回饋,信用卡

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