味全龍四月中旬組隊　魏應充寫書法表心跡：龍魂不滅

▲中職4隊領隊、中職會長吳志揚與頂新三董魏應充首度見面 ， 富邦領隊蔡承儒， Lamigo桃猿領隊劉玠廷、統一獅董事長凃忠正、以及中信兄弟顧問馮寄台大使 。（圖／記者劉峻誠攝）

記者林淑慧／台北報導

最新網紅企業家、味全公司前董事長魏應充，為了熱愛的棒球事業積極奔走，不僅昨(25)日與中職四大球團餐敘，今日更親筆寫下「味全龍」的書法表明心跡，並強調「龍魂不滅」。

請繼續往下閱讀...

▲味全龍重返職棒有譜，魏應充今日更親筆寫下「味全龍」的書法表明心跡，並強調「龍魂不滅」。（圖／翻攝自魏應充臉書粉絲團）

味全重返職棒邁開大步，魏應充昨天首次拜會中職四隊代表，也找好總教練人選，中職會長吳志揚表示，頂新預計於四月中旬遞交加盟企劃書，聯盟後續將儘快召開常務理事會和會員大會，味全繳交保證金後就可正式加盟。

外界對於味全總教練人選花落誰家，相當好奇，魏應充則低調回應：「積極評估中，快了，有消息會跟大家報告。」

魏應充今天也在臉書粉絲團「來自永靖的老園丁─魏應充」上，PO出親筆所書的「味全龍」隸書字樣，並強調：「我的堅持，龍魂不滅！」勾起不少球迷的回憶，也推測味全組隊後，應該仍會以「龍」作為吉祥物。

體育界人士推測，味全所找接掌龍隊兵符的人選，仍以「老味全人」葉君璋、黃煚隆可能性最高，目前分別任職富邦悍將隊球員發展部門、台北市陽明高中青棒隊教練；若要聘用葉君璋，味全必須支付悍將隊一筆合約買斷金，價碼應該不低，就看頂新內部如何評估。