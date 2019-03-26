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蘋果推影音串流新服務　台蘋概股紅盤力挺

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▲Apple TV服務。（圖／翻攝蘋果發表會）
▲蘋果春季發表會推出四大新服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

記者劉姵呈／台北報導

蘋果春季發表會登場，今（26）日凌晨發表Apple TV+、Apple News+、 Apple Arcade等涵蓋影音、新聞、遊戲的新服務，另外還有新信用卡Apple Card，一共有四大服務一起亮相；儘管蘋果股價收跌，但台灣蘋概股則是開紅盤力挺，早盤蘋概三王帶頭止血反攻，股王大立光（3008）盤中漲幅逾2.5%，表現最強勁。

由於蘋果發表新服務內容，激勵蘋概股表現相對強勢，帶動光學族群與擁股利題材的台塑四寶表現也不俗，台北股市今日早盤上漲逾65點，一舉收復10,500點關卡。而其他蘋概股大多維持在平盤上下起伏，包括像是玉晶光（3406）、臻鼎-KY（4958）、聯德控股-KY（4912）、穩懋（3105）、台郡（6269）、GIS-KY（6456）漲幅在1%至2%不等。

蘋概三王領軍，大立光股價開高走高，盤中一度漲到2.56%、最高來到4635元；台積電（2330）也止跌回穩，以243元開出後，盤中一度拉高至244元，盤中漲幅0.41%，鴻海（2317）也上漲逾0.5%、最高來到71.9元。而蘋概三王漲聲響起力撐大盤指數也止跌，盤中一度拉升最高點10,552.82點。

請繼續往下閱讀...

蘋果春季發表會今天熱鬧登場，一口氣發表新聞、影音、遊戲訂閱服務，也推出可現金回饋的Apple Card信用卡，將在競爭激烈的市場挑戰Netflix、YouTube、亞馬遜等對手，搶食400億美元的新商機。

法人認為，除了串流影音等4大軟體服務外，原先市場期待的iPhone SE 2、AirPower、iPod Touch等並未登場，因此股價應聲下跌。台蘋概股短線只是先漲，今年9月的新款iPhone仍是台灣相關供應鏈市場最大的關注焦點。

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關鍵字：蘋果,APPLE,蘋概股

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