換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」！節能家電條件曝光：每台補助3千

▲冷氣、冰箱舊換新補助3000元。（圖／記者姜國輝攝，示意圖，與本文當事人無關）

財經中心／綜合報導

為了刺激消費和推動節能減碳，經濟部今年節能家電補助擴大至一般住家，只要民眾換掉老舊的冰箱和冷氣，並且購買「節能標章」的家電，即可向縣市政府申請每台最高3000元的補助，桃園市每案最高補助2萬元，彰化縣甚至無上限。不過由於各地方政府的補助上限不同，因此民眾前往「舊換新」之前，要先確定一下地方政府提供的資訊。

經濟部推動住家節能家電補助，必須要滿足「汰舊換新」的條件，淘汰舊家電並購買新的節能家電，要持有「回收舊家電」的單據，即可向地方政府申請補助，接著補助款將直接給購買者，而不用透過店家代為申請。目前僅補助冷氣、冰箱等兩個節能家電，兩者的補助上限都是3000元；至於補助數量則由各縣市地方政府各自規劃。

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申請補助相關資料包括購買證明（發票或收據，須註有商品型號）、設備汰換前後照片、回收證明文件（廢四機回收聯單）、近一期非營業用戶電費單、新機產品保證書影本、身分證或戶籍證明影本等，詳細需求由各縣市地方政府考量。計算方式為冷氣1KW補助1000元，電冰箱則為每公升10元，兩者的補助上限都是3000元。

不過有民眾反應，所需檢附的資料過於繁瑣，出現不少抱怨聲浪，經濟部長沈榮津表示，原先能源局只要求「汰舊換新」，但地方政府有所考量，必須附上8、9項資料，因此經濟部與地方政府協調，現在已有簡化流程，可省略照片、保證書等，希望能簡政便民，達到省電效果，但規則一樣是冷氣和冰箱，而且「舊換新」才有，若僅「購買新品」則沒有相關補助。

▲節能家電補助比較。（圖／記者錢玉紘製）