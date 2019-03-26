還有100萬人欠繳！　國保10年大限剩6天錯過終身少領逾50萬

▲國保首期10年補繳期將在3月底到期，超過期限不得請求補繳、保險年資也不得計入。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

第一期國民年金10年補繳期限將在3月31日到期，超過期限不得請求補繳，同時保險年資也不得計入，根據勞保局統計，首波到期的仍有100.2萬人尚未繳納，屆時將會影響領取給付資格，未來領取老年年金也不能擇優領取，身心障礙年金也無法享有基本保障，終生恐少領數十萬元。

國民年金保險也就是俗稱的「國保」，主要納保對象為年滿25歲、未滿65歲，在國內設有戶籍，且沒有參加勞保、農保、公教保、軍保的國民，並會自動納保，目前以勞保投保薪資分級表第一級1萬8282元為月投保金額，每月保險費由政府負擔4成（658元）、被保險人自付6成（987元）。

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▲勞保局提醒，民眾若無力一次繳納積欠的國保保費，只要符合2條件可向勞保局申請分期繳納。（示意圖／記者張一中攝）

國民年金保費每兩個月繳一次，首期的帳單10年補繳緩衝期限原先在今年1月底到期，不過衛福部將補繳期限延至3月31日到期。根據勞保局統計，截至3月8日止，有首期欠費的被保險人約100.2萬人，其中73萬人因已領取其他社會保險給付金額較高或正領取社會福利津貼，即使繳納首期欠費仍僅能以B式計算，另有27萬人屬於可領取A式的被保險人，一旦欠繳保費超過十年，都將會權益受損。

超過10年補繳期限的欠費，不能補繳也不計入保險年資，甚至也不能辦理分期繳納，未來請領老年年金給付時不能選擇以A式發給（加計3628元），終身只能以B式發給，至於請領身心障礙年金給付者則無基本保障金額（4872元），以國人平均餘命83歲計算，終身恐少領逾50萬元。

勞保局提醒，民眾若無力一次繳納積欠的國保保費，只要符合2條件，包括應繳總額3000元以上以及個人年所得未達50萬元者，可向勞保局申請分期繳納，最多可分40期，各期應繳金額不得低於1000元，一旦有1期沒依限期繳納，將會影響給付權益。