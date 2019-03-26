電子股回神大反攻　台股早盤漲逾65點收復10,500關卡



▲股市。（圖／記者張一中攝）

記者劉姵呈／台北報導

蘋果發表會不如分析師與投資人預期，股價下跌1.2%，歐美股小跌作收。而亞股今（26）日開高，尤其日股早盤漲逾300點，台股受激勵，集中市場加權指數開盤也上漲27.20點，以10506.68點開出，在蘋概三雄回神，股王大立光漲逾1%下，大盤指數漲幅擴大逾65點，最高來到10,547.24點。指數開高走高，收復10日線，朝5日線靠攏。

經濟部昨日公布2月工業生產指數86.15，年減1.8%，其中權重逾九成的製造業生產指數86.48，年減1.75%，兩者皆呈連三個月衰退；而因春節因素，經濟部昨公布的2月批發、零售、餐飲營收統計中，批發、零售業年減分別達3.3%及9.1%。

台塑四寶股利政策全出爐，4大公司今年總共將發出新台幣1586億元的現金股息，仍為歷史第3高，僅次於2007年和2017年，股息活水可望挹注台股一波資金新動能。

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蘋果今天凌晨在美國加州舉行2019春季發表會，一口氣推出4項新服務，包括Apple TV+、Apple News+、Apple Card與Apple Arcade，分別對應OTT、新聞、金融、遊戲市場。

美國10年期公債殖利率跌至2017年12月以來最低，市場對經濟長期前景感到擔憂，加上蘋果發表新服務但股價走弱，美股4大指數僅道瓊收紅。道瓊工業指數收高14.51點或0.06%，報25,516.83點；標普500指數下跌2.35點或0.08%，報2,798.36點；那斯達克指數下降5.13點或0.07%，報7,637.54點。

法人分析，盤勢短期壓力來自於對經濟成長的擔憂，題材股、轉機股短期強攻意願預估下降，資金可望轉至業績獲利股、高殖利率股。3月底還有季底作帳的買盤，且若外資籌碼並未大幅轉空下，指數維持區間震盪整理的機率較高。