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台指期重挫後吹反彈號角　開漲50點力拚站回10500點關卡

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證券,股市,交易大廳（圖／記者張一中攝）

▲台指期昨天重挫175點，今天止跌反彈，指數一早漲逾50點，距離10500點關卡僅差12點。（示意圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

全球經濟成長放緩疑慮揮之不去，市場觀望氣氛濃厚，美股4大指數波動幅度低，亞股則漲跌互見，台指期今（26）日止跌回穩，電子期指、金融期指齊揚，指數一早漲逾50點，蓄勢站回10500點關卡，截至8點46分在10488點附近震盪。

全球經濟成長前景疑慮持續發酵，加上美債殖利率倒掛，美股4大指數跌多漲少，其中道瓊工業指數終場上漲14.51點，漲幅0.06%，收25516.83點；標準普爾500指數則跌2.35點，跌幅0.08%，報2798.36點；那斯達克指數下挫5.13點，跌幅0.07%，以7637.54點作收；費城半導體指數尾盤收低17.62點，跌幅1.26%，收1382.75點。

請繼續往下閱讀...

美債利率倒掛，引發避險賣壓出籠，全球股市漲多拉回，台股期現貨周一重挫「嚇」破10500點關卡，台股在蘋概三雄領跌下，加上金融、傳產股同步走弱，指數最低一度來到10458.79點，終場大跌159.59點，以10479.48點作收，成交量1077.13元，三大法人同步站在賣方，合計賣超62.8億元，其中自營商賣超16.87億元，投信賣超4.9億元，外資及陸資賣超41.03億元。

台指期昨天跳空開低，盤中多空拉鋸，一舉摜破10500點關卡，尾盤下跌175點，收在10438點，與現貨相較，逆價差41.48點，成交量10萬109口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少5631口至2萬3689口，其中外資多單減碼超過空單減碼，淨多單減少1803口至5萬7418口。

ET快訊
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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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