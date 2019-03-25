永大獨董陳世洋質疑收購價仍偏低　台灣日立電梯董座回應

▲HITACHI。（圖／達志影像／shutterstock）

記者姚惠茹／台北報導

永大（1507）經營權之爭過招不斷，繼日立製作所（HITACHI）上週五（22日）宣布，提高收購價到新台幣65元之後，獨董陳世洋今天（25日）提出5點質疑日立壓低收購價，隨後台灣日立電梯董座金原慶武首次出面，強調65元具有吸引力。

日立製作所上週五宣布，透過旗下台灣日立電梯公開收購全數永大股權，旗下台灣日立電梯公開收購永大機電已發行且流通在外的股份，決定將原本的公開收購價新台幣60元，提高到新台幣65元，並已經向主管機關申報。

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▲永大獨董陳世洋。（圖／永大提供）

對此，永大獨立董陳世洋強調65元收購價格仍不合理，並提出5大訴求，其一台灣與大陸土地資產未重估，以及營運常規化未納入調整，而永大在大陸上海、天津及成都三地廠房面積合計達246,696平方米（約74,925坪），具龐大的潛在土地重估增值利益，卻無法反應在收購價值上。

其二永大收購價之合理性評估，引用的類比公司皆不具參考性，有刻意低估永大價值之嫌，因為日立評估公開收購價格合理性，採取的類比公司，有的營收更只有永大的十分之一，皆明顯有刻意低估永大的合理價值的意圖。

其三就是除了日立外，世界二大電梯公司的美商奧的斯（Otis）及瑞士商訊達（Schindler）三龍搶珠，許瑞鈞等董事卻聯手在永大董事會中，否決奧的斯及訊達做DD的提案，且排除其以每股63元出價的參考性，未能爭取對永大最有利的收購條件，損及所有股東與員工之權益，董事會成員未盡忠實義務及善良管理人注意義務。

其四質疑在多家皆表態有意進行搶親下，永大的價值應炙手可熱，為何日立的收購溢價率僅取中位數13.41%，明顯偏低不合理，而且部份董事原認奧的斯及訊達是競爭廠商，故拒絕二家公司盡職調查提案，但日立同為競爭者，此外，其五日立聘任的會計師獨立性多具爭議性，公開收購說明書有記載不實之情事，質疑如何取信股東。

▲台灣日立電梯董座金原慶武。（圖／台灣日立電梯提供）

隨後日立製作所旗下台灣日立電梯董事長金原慶武出面回應，日立將公開收購價從60元提高至65元，目的為加速實現永大成為日立全資子公司，以更具吸引力的條件鼓勵永大股東參與應賣，大幅提高收購股數，以彰顯日立對永大的積極姿態。

金原慶武表示，日立從去年10月26日宣布公開收購永大至今，從沒有競爭對手提出收購，並且強調收購完全符合台灣法令規定，再加上去年10月26日每股公開收購60元，若以10月25日溢價超過20％，提高至65元，溢價更是超過30％，相信這個價格更具吸引力讓股東參與應賣。

同時，日立製作所針對4月18日股東臨時會提交6位董事名單，其中4名為永大現任董事，包括日立製作所代表人長島真、永大董事長許瑞均、永大總經理蔡鋒杰以及鄭萬來，另2位為永大發言人林東昇以及日立製作所代表人原田博之。

日立並以3點聲明強調立場，包括日立雖否認股東臨時會召開的合法性與必要性，並且在2019年3月18日向法院聲請命定暫時狀態的處分，但是法院作成裁判前，維護自身股東權利，仍提交委託人及支持董事名單。

其二則是日立肯定既有董事成員以及經營團隊的專業，日立對於公開收購和提名人選皆是以永大長遠經營發展為考量；其三則是日立提高公開收購價格至65元，目的為加速實現永大成為日立全資子公司，以更具吸引力的條件鼓勵永大股東參與應賣，並強調日立已經準備充足資金全部購買。