牌照稅將要開徵了　用台灣Pay「嗶」繳稅有好康

▲牌照稅將開徵，用台灣Pay繳牌照稅可以抽大獎（圖／台灣pay提供）

記者吳靜君／台北報導

108年度的牌照稅將開徵，各家行動支付也開始爭搶「繳稅商機」，財金公司表示，使用台灣Pay繳牌照稅，有機會獲10萬元歐洲雙人旅遊金兌換券。財金公司表示，台灣Pay106年9月推出「台灣PayQR Code共通支付標準」，截至108年1月，「台灣Pay」可使用總卡數已突破500萬，總交易金額逾190億元。

而為了增加台灣Pay的使用率，財金公司表示，108年度牌照稅即3月27日即將開徵，使用「台灣行動支付APP」金融卡或8家金融機構的行動銀行APP，包含台銀、土銀、合庫、一銀、華銀、彰銀、兆豐及台企銀等，，掃描稅單上的QR Code，跟著系統操作步驟就能輕鬆完成牌照稅繳納，還有機會拿大獎。

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財金公司表示，只要在今年3月27日到5月2日牌照稅繳納期間，使用「台灣行動支付APP」金融卡或前述8家「行動銀行APP」，掃描108年度使用牌照稅稅帳單上的QR Code進行繳稅，每成功繳納1張就能獲得1次抽獎機會，財金公司也將抽出184位幸運用戶，頭獎1名可獲得10萬元歐洲雙人旅遊金兌換券，其他還有Samsung Galaxy S10 512G版本手機、Dyson三合一涼暖空氣清淨機、SONY WF-SP900 無線耳機、新光三越百貨5,000元禮券、全聯福利中心商品1,000元禮券、便利商店商品500元禮券或商品卡等；請立即下載「行動銀行APP」及「台灣行動支付APP」，體驗即時繳稅的便利與好康。