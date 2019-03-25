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LINE財務長黃仁埈訪台　目標打造亞洲首家「台灣原生純網銀」

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▲LINE財務長黃仁埈訪台　目標打造亞洲首家「台灣原生純網銀」。（圖／LINE提供）

▲LINE財務長黃仁埈。（圖／LINE提供）

記者姚惠茹／台北報導

LINE財務長黃仁竣今天（25日）來台訪問，談到LINE在台灣除了與金融、電信等跨產業夥伴合作透過LINE Bank申請純網銀執照外，並將遵循台灣法規在台建置IDC（資料中心），而且目前仍將以爭取純網銀執照為主，若有任何情況發生，不排除用任何一種形式來靠近用戶。

看好台灣發展金融科技的潛力，LINE在2018年正式成立LINE Financial台灣，之後與金融、電信業夥伴成立LINE Bank籌備處，以純網銀執照申請為第一步，目標是為了從頭打造LINE在亞洲首家「自有的原生純網銀」。

請繼續往下閱讀...

▲LINE財務長黃仁埈訪台　目標打造亞洲首家「台灣原生純網銀」。（圖／LINE提供）

▲左起為LINE Bank籌備處執行長黃以孟、LINE財務長黃仁埈、LINE Financial台灣董事長暨總經理陳立人。（圖／LINE提供）

黃仁埈自2015年起出任LINE財務長，服務於NAVER超過10年，陸續擔任NAVER財務長等多項要職，並在今天由LINE Bank籌備處正式宣布，黃仁埈將擔任LINE Bank籌備處預定董事長，同時強調LINE將以創新的思維，在資安、大數據、AI、FinTech各領域的領先技術，以及精準的用戶觀點，帶領台灣開創數位金融新格局。

同時，為了遵循台灣法規，LINE除了與金融、電信等跨產業夥伴合作透過LINE Bank申請純網銀執照外，並將在台建置IDC（資料中心），確保台灣資料只會在台灣使用，並預計最快今年第3季就會開始建置，進行機器安裝並測試連線。

此外，由LINE財務長黃仁埈領軍的LINE Ventures不但從日本總部直接為台灣挹注跨國資源與經驗扶植科技新創，2017及2018年分別投資「嚮網科技」及「巧克科技新媒體」，建立起深度合作，也持續推動多項在台投資案，為台灣新創產業注入穩健的資金並培育國際型的金融及科技人才。

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關鍵字：LINE,LINE Bank,純網銀,LINE Financial,黃仁竣

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