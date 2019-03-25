「掃廁所也可以上櫃」！　信實保全27日登興櫃拚2020上櫃

▲信實保全董事長陸耀祖。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

國內保全業再添一家登錄興櫃，信實保全（6721）今（25）日宣布，將在3月27日登錄興櫃，掛牌參考價35元。信實保全董事長陸耀祖表示，信實保全是一家務業管理公司，包括物業管理與環境清潔，10多年來員工人數一路成長至近4000人，想為員工爭取一點尊嚴，「掃廁所也可以上櫃」，預計2020上半年從興櫃轉上櫃。

信實保全創立於2007年，目前是一家專業物業保全清潔服務公司，員工人數3700名，團隊於全台各縣市計開設16個服務處，規模及通路充沛多元，各類型的服務案場涵蓋港口、機場、台鐵、高鐵、科學園區、醫院、學校、政府機構等，遍及北中南的指標性案場。

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信實保全目前資本額是2億元，2018年合併營收為17.73億元，去年上半年財報合併營收達9.19億元，每股盈餘為2.27元。以2018年為例，信實業務占營收比重，依序為環保清潔占82.3%、物業管理7.4%、保全監控0.3%、水電空調維護4.1%、其他5.9%。

信實保全董事長陸耀祖表示，現階段營運以物業管理和環保清潔為主，以後信實將會西進大陸拓展物業服務，目標是明年物業能夠達到2成。他也透露，目前接洽不少案子，其中一項是近期剛標到高鐵車廂維修保養的案子，合約金額4年近4億元，預計今年8月開始承接。

此外，陸耀祖也提及，這行對外界來說是算比較低等的工作，這次很感謝員工，10多年來公司旗下員工人數一路成長至4000人，想為員工爭取一點尊嚴，「掃廁所也可以上櫃」，給予他們肯定。