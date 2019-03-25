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郭董開「Line@帳號」早晚問候你　迎10萬按讚粉絲要送「鴻海國旗帽」

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▲郭董開「Line@帳號」早晚問候你　迎10萬按讚粉絲要送「鴻海國旗帽」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭董開「Line@帳號」早晚問候你。（圖／翻攝郭台銘臉書）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）董事長郭台銘今天（25日）在臉書宣布，郭董臉書粉絲頁在短短54天，即將累積按讚粉絲達10萬人，因此全新推出「霸氣總裁郭董Line@帳號」，並且還要同步送出「鴻海國旗帽」，其中臉書抽藍色300頂、Line@帳號抽紅色300頂。

郭董今年1月31日突然在臉書開設粉絲專頁，並在首篇貼文指出，粉絲頁是由永齡基金會協助設立，因為過去有太多人以郭董的名義開設臉書帳號，突顯在社群當道的年代，真假難辨的問題成了眾人共同焦慮的問題，同時為了慶祝粉絲團開張，推出留言抽郭董簽名國旗帽。

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▲郭董開「Line@帳號」早晚問候你　迎10萬按讚粉絲要送「鴻海國旗帽」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭董開「Line@帳號」早晚問候你。（圖／翻攝郭台銘臉書）

稍早，郭董臉書發文，「轟動武林 驚動萬教」郭董義氣小編團又一巨作問世，解氣、解膩、解無聊 之「霸氣總裁郭董Line@帳號」開張，並提到郭董臉書粉絲頁從2019/1/31開張，到今天3/25共54天，感謝按讚及追踨霸氣總裁與義氣小編團的各路朋友。

同時提到，小編跟著總裁走，全新推出「霸氣總裁 郭董 Line@帳號」，想要郭董早晚問候你，或是時不時來點郭語錄激勵人生，還有想看義氣小編打白目，小編被總裁丟包迷航等，請加入「霸氣總裁郭董 Line@帳號」。

最後提到，為了歡慶「霸氣總裁郭董Line@帳號」開張，並迎向郭董臉書粉絲頁10萬按讚粉絲，在達成10萬粉絲的那一日中午12:00，小編就會同步在Facebook粉絲頁及Line@帳號，各抽出幸運郭粉，獲得大家朝思暮想的「鴻海國旗帽」，其中臉書抽藍色300頂、Line@帳號抽紅色300頂。

▲郭董開「Line@帳號」早晚問候你　迎10萬按讚粉絲要送「鴻海國旗帽」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

▲郭董迎10萬按讚粉絲要送「鴻海國旗帽」。（圖／翻攝郭台銘臉書）

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關鍵字：鴻海,富士康,郭台銘,永齡基金會,臉書,LINE@,國旗帽

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