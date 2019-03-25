全球經濟走緩＋手機銷售疲軟　2月工業生產指數連3月衰退

▲統計顯示，2月工業生產指數大減近2成，預估3月指數也難翻紅。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部最新公布2019年2月工業生產統計，工業生產指數86.15，年減1.8%，其中製造業生產指數86.48，年減1.75%，主要是受到全球經濟放緩以及智慧型手機銷售疲弱影響，已連續3個月呈現負成長，預估3月指數也難翻紅，累計1至2月製造業生產較上年同期減少1.38%。

統計顯示，電子零組件業年減6.14%，創下2016年5月以來最大減幅，其中積體電路業年減6.10%，主要受智慧型手機銷售疲弱、虛擬貨幣採礦熱潮消退，加上液晶面板及其組件業也因中小尺寸手機面板需求疲弱，年減6.95%。

請繼續往下閱讀...

另在傳統產業方面，隨著原物料價格波動及美中貿易摩擦影響，市場觀望氣氛濃厚，使得化學原材料業年減4.43%、機械設備業年減8.9%，而基本金屬業則年增4.92%，主要是去年同期高爐歲修，比較基期較低所致。

至於汽車及其零件業年減2.74%，儘管全球車市不振，不過大型貨車因國內新環保法規實施在即，帶動現有車種換購熱潮，以及小型貨車在網購及自行創業物流需求增加而增產，因而抵銷部分減幅。

展望未來，統計處指出，受到全球智慧手機銷售動能減緩影響，電子產業生產減緩，不過隨著5G、人工智慧、物聯網、車用電子等應用持續擴展，及伺服器、網通產品國內生產比重持續提升，有助於資訊電子產業生產逐漸回穩。整體而言，去年3月製造業淡季不淡，在比較基數已高下，預期3月將續呈負成長。