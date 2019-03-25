壽險拖累國泰金獲利年減9%　股利發放持保留態度

▲ 國泰金總經理李長庚。（圖／記者戴瑞瑤攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

國泰金今天(25日)舉行法說會，去年第4季經歷股災，受到壽險拖累獲利，國泰金去年稅後淨利518億元，年減9%。投資人關心的股利發放，國泰金表示，去年股息是配2.5元，是這幾年來比較高的水準，但考量去年狀況，尤其去年第4季股災，股利還要綜合考量。

國泰金去年稅後淨利為518億元，年減9%，每股純益為3.95元。主要是因為獲利引擎國泰人壽熄火，去年第4季受到股債匯市三殺影響，去年稅後淨利僅有303億元，年減達16.5%。截至去年底，國壽資本適足率（RBC）為292%。

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值得注意的是，因為歷經去年第4季全球股災，國泰人壽的金融資產未實現損益從原本2017年的正516億元，到2018年底轉為負731億元，相當於一年蒸發1247億元。但國泰金資深副總鄧崇儀表示，今年以來資本市場已經回穩，今年初已回升千億元。

但今天金管會主委顧立雄公開表示，因應市場波動大，希望金融業能少發點現金股利，多留點厚實資本。國泰金表示，從去年第二季中美貿易戰就影響很大，主管機關有在提醒，尤其未來人壽要接軌IFRS 17，希望在股利政策上要考慮長期，兼顧未來營運成長需要。去年股息是配發2.5元，「是這幾年來比較高的水準」，但考量去年狀況，尤其去年第4季股災，股利還會綜合考量，到5月初董事會做討論。

國泰金總經理李長庚也表示，今天主委說資本市場變動很大，金融業在配現金股利上多留下來厚實資本，但投資人則希望配現金股利。現在還沒有做最後討論，到底要不要配現金股利，要不要配一部分股票股利，會按照未來長期發展計畫跟主管機關要求，多列幾個方案送董事會決議。

會中法人也關注壽險業的避險情況，國泰人壽副總林昭廷表示，去年國壽避險成本為1.28%，今年仍會多使用替代避險工具，目前國壽外匯變動準備金達206億元，相較於去年底的170億元，今年多增提35億元，給予國壽在避險上有多一點彈性，仍會動態調整，但避險成本會保持在1%到1.5%區間。