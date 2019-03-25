農曆春節採購高峰期已過　2月批發、零售營業額雙雙走下坡

▲根據統計，2月批發、零售業營業額雙雙走下坡，主要是因春節採購集中在1月所致。（示意圖／記者李毓康攝）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部今（25）日公布2月批發、零售、餐飲營業額統計，受到春節因素影響，批發業營業額6483億元，年減3.3%，零售業營業額3183億元，年減9.1%，雙雙呈現負成長。

根據統計，2月批發業營業額6483億元，年減3.3%，各業別多呈負成長；累計1至2月營業額1兆5588億元，則年增0.1%，其中藥品及化粧品批發業因醫療保健品銷售增加，年增10.6%；家庭器具批發業因夏季家電提早鋪貨，年增4.2%；汽車因逢新舊車款交替期，買氣遞延，加上塑化產品價格下跌及國外需求減少，抵銷部分增幅。

請繼續往下閱讀...

至於零售業營業額達3183億元，年減9.1%，主因是春節採購旺季集中在1月，導致大部分零售業年增率均呈負成長。累計1至2月營業額7111億元，年減0.3%，其中綜合商品零售業年增2.0%；汽機車則因逢新舊車款交替期，年減9.8%；資通訊及家電設備零售業因手機及家電銷售不佳，年減6.1%等較多，若扣除汽機車零售業則年增1.4%。

2月餐飲業營業額435億元，由於尾牙聚餐月份落點不同，比較基期高，只有增加0.2%；累計1至2月營業額856億元，創下歷年同期新高，年增4.7%，其中餐館業年增4.4%、飲料店業年增7.%。

展望3月份，統計處表示，批發業在全球景氣降溫、智慧手機銷售放緩及記憶體價格下跌等因素影響，預估批發業營業額將較上年同月負成長；零售業隨著母親節檔期提前展開，加上節能家電補助上路，可望帶動零售業績增溫，但手機銷售持續疲弱，預期零售業年增率也將呈現負成長；餐飲業則因假期較多，帶動出遊人潮的外食需求，以及業者持續展店，營業額可望較上年同月成長。